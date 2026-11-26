Порывы ветра заставили узкий пешеходный мост внезапно закачаться. В этот момент Томасу с 18-килограммовым рюкзаком пришлось изо всех сил стараться удержать равновесие. Его спутница за несколько секунд до этого успела безопасно пройти мост.

Национальный парк «Торрес-дель-Пайне» считается одним из самых известных районов для пешего туризма в Южной Америке. Регион Патагонии, где он находится, известен переменчивым и местами экстремальным климатом, в том числе сильными ветрами.