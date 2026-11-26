По данным администрации парка, мосты в этом районе располагаются на высоте более 20 метров.
Порывы ветра заставили узкий пешеходный мост внезапно закачаться. В этот момент Томасу с 18-килограммовым рюкзаком пришлось изо всех сил стараться удержать равновесие. Его спутница за несколько секунд до этого успела безопасно пройти мост.
Национальный парк «Торрес-дель-Пайне» считается одним из самых известных районов для пешего туризма в Южной Америке. Регион Патагонии, где он находится, известен переменчивым и местами экстремальным климатом, в том числе сильными ветрами.
Немецкий турист Генри Томас попал в сильный шторм, когда проходил по подвесному мосту во время семидневного маршрута O Circuit в национальном парке «Торрес-дель-Пайне» на юге Чили, пишет газета New York Post.
По данным администрации парка, мосты в этом районе располагаются на высоте более 20 метров. Порывы ветра заставили узкий пешеходный мост внезапно закачаться. В этот момент Томасу с 18-килограммовым рюкзаком пришлось изо всех сил стараться удержать равновесие.
Его спутница за несколько секунд до этого успела безопасно пройти мост.
Национальный парк «Торрес-дель-Пайне» считается одним из самых известных районов для пешего туризма в Южной Америке. Регион Патагонии, где он находится, известен переменчивым и местами экстремальным климатом, в том числе сильными ветрами.
#TorresDelPaine Rachas de viento sorprende a turista que intentaba cruzar un puente colgante en el sector del Glaciar Grey. @ginniasa @GrupoWurtlitzer @nimbusmeteorol https://t.co/5nKwnNOptS
— Alejandro Alegria (@alegriagonzaa) November 22, 2026
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