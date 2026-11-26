При подагре и некоторых видах мочекаменной болезни: мясные отвары содержат пурины и экстрактивные вещества, которые могут повышать уровень мочевой кислоты и провоцировать обострения.

При заболеваниях ЖКТ, печени и желчного пузыря (например, при обострении панкреатита или холецистита): жирный и наваристый бульон стимулирует секрецию желчи и пищеварительных соков и способен усилить боль или тошноту.

При пищевой аллергии или непереносимости: реакция возможна как на само мясо птицы, так и на добавленные специи или овощи.