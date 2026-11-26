Даже куриный бульон полезен не всем: хотя тёплый бульон помогает восполнить жидкость, согреть и облегчить симптомы простуды, концентрированные и жирные отвары могут навредить людям с рядом заболеваний, предупреждают медики.
Кому бульон может принести пользу
При ОРВИ и простуде: тёплая жидкость помогает разжижать слизь, увлажнять дыхательные пути и уменьшать дискомфорт в горле (хотя она не заменяет лечение).
При обезвоживании и потере аппетита: помогает мягко восполнить жидкость и электролиты.
В период восстановления: лёгкий нежирный вариант часто проще переносится, когда после болезни или нагрузки снижен аппетит.
Кому стоит быть осторожнее или избегать
При подагре и некоторых видах мочекаменной болезни: мясные отвары содержат пурины и экстрактивные вещества, которые могут повышать уровень мочевой кислоты и провоцировать обострения.
При заболеваниях ЖКТ, печени и желчного пузыря (например, при обострении панкреатита или холецистита): жирный и наваристый бульон стимулирует секрецию желчи и пищеварительных соков и способен усилить боль или тошноту.
При пищевой аллергии или непереносимости: реакция возможна как на само мясо птицы, так и на добавленные специи или овощи.
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