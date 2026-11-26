В соответствии с частью третьей статьи 181 Гражданского закона (далее — закон), ребенок имеет право поддерживать личные отношения и непосредственные контакты со своими братьями, сестрами и дедушками и бабушками, а также с другими лицами, с которыми он длительное время проживал в общем домохозяйстве, если это соответствует интересам ребенка. Данное право в законодательстве обозначается как право на общение.

Таким образом, бабушка не утрачивает возможности общаться с внуком только потому, что родители ребенка развелись или между взрослыми возник конфликт. Несогласие матери либо отца на встречи само по себе не означает, что общение с бабушкой может быть полностью исключено.