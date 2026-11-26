Законодательство предусматривает право ребенка поддерживать личные отношения и непосредственные контакты не только с родителями, но и с бабушками и дедушками.
В соответствии с частью третьей статьи 181 Гражданского закона (далее — закон), ребенок имеет право поддерживать личные отношения и непосредственные контакты со своими братьями, сестрами и дедушками и бабушками, а также с другими лицами, с которыми он длительное время проживал в общем домохозяйстве, если это соответствует интересам ребенка. Данное право в законодательстве обозначается как право на общение.
Таким образом, бабушка не утрачивает возможности общаться с внуком только потому, что родители ребенка развелись или между взрослыми возник конфликт. Несогласие матери либо отца на встречи само по себе не означает, что общение с бабушкой может быть полностью исключено.
Вместе с тем необходимо учитывать, что указанная норма прежде всего закрепляет право ребенка на общение, а не устанавливает безусловное право родственников требовать встреч независимо от обстоятельств. Определяющим критерием является соответствие такого общения интересам несовершеннолетнего.
Этот подход также следует из статьи 6 Закона о защите прав ребенка, согласно которой в правоотношениях, затрагивающих ребенка, его права и интересы имеют приоритетное значение.
Обращение в суд и установление графика встреч
Если договориться с матерью ребенка не удается, спор может быть передан на рассмотрение суда. Согласно статье 182 закона, в случае возникновения спора порядок осуществления права на общение устанавливается судом с истребованием заключения сиротского суда.
Право бабушки самостоятельно обратиться в суд также прямо предусмотрено частью второй статьи 2442 Гражданско-процессуального закона, согласно которой иски по вопросам осуществления права на общение могут предъявлять лица, указанные в статье 181 закона (см. выше).
В исковом заявлении бабушка может просить суд установить конкретный порядок общения с внуком, указав время, продолжительность и место встреч, а также при необходимости другие условия их проведения. Например, можно просить установить встречи в определенные выходные дни или в другие заранее определенные периоды.
При рассмотрении дела суд учитывает обстоятельства семейных отношений, характер и продолжительность сложившейся связи между бабушкой и внуком, причины прекращения общения, а также мнение ребенка, если он способен его сформулировать с учетом возраста и степени зрелости.
Когда суд может ограничить общение
Статья 182 закона также предусматривает возможность ограничения права на общение, если этого требуют интересы ребенка.
Суд может установить, что встречи должны проходить в присутствии лица, обеспечивающего сопровождение общения, в определенном месте, рекомендованном сиротским судом, либо установить обязанность являться вместе с ребенком в сиротский суд в определенное время.
Если суд установит, что общение причиняет вред интересам ребенка и этот вред невозможно устранить иным способом, он вправе временно лишить соответствующее лицо права на общение.
При рассмотрении дела суд может учитывать характер и продолжительность отношений между бабушкой и внуком, участие бабушки в воспитании ребенка до возникновения конфликта, а также причины прекращения общения. Однако наличие ранее сложившихся близких отношений само по себе не гарантирует установления порядка общения, поскольку решающее значение имеет соответствие такого общения интересам ребенка.
Заключение
Таким образом, законодательство предоставляет бабушке возможность добиваться установления порядка общения с внуком в судебном порядке. Однако окончательное решение зависит от конкретных обстоятельств дела и оценки того, насколько поддержание таких отношений отвечает интересам ребенка.
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