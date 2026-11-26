Тринадцать лет назад Европейская комиссия (ЕК) одобрила регистрацию «скландраусиса» в качестве «традиционного продукта с гарантированными особенностями» (Traditional Speciality Guaranteed). Таким образом, этот латышский деликатес стал первым сельскохозяйственным продуктом из Латвии, получившим защиту на уровне ЕС.
Глубже всего традиции приготовления «скландраусиса» укоренились в Курземе — особенно в районах, где проживают суйты и ливы (например, в Алсунге, Дундаге и Колке).
Многие восприняли слова Мартиньша Сирмайса довольно болезненно:
Balanda: Скландраусисы из Алсунги — просто восхитительны! А то, что продается в магазинах — полная ерунда.
Gola: Как вообще можно называть еду «отвратительной»? Если мне что-то не нравится, это еще не значит, что оно отвратительно или годится только для помойки.
James: За такие слова стоило бы лишить гражданства…
Zane: А мне нравятся скландраусисы — настоящие, с картофелем и морковью. Люблю, когда картофеля побольше. Впрочем, я сама из Курземе, а он — из Видземе.
Zubusāpe: Да не так уж всё плохо. Есть можно, хотя часто я бы такое есть не стала.
Valdis: Хорошо сказано! Мне они тоже кажутся отвратительными и совсем неаппетитными. Может, жителям Курземе они и нравятся, но для людей из Видземе это совсем не то.
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