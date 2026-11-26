Balanda: Скландраусисы из Алсунги — просто восхитительны! А то, что продается в магазинах — полная ерунда.

Gola: Как вообще можно называть еду «отвратительной»? Если мне что-то не нравится, это еще не значит, что оно отвратительно или годится только для помойки.

James: За такие слова стоило бы лишить гражданства…