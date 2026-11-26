Главное: встречайте его в кругу семьи, заранее проведя уборку дома и украсив пространство красным декором для привлечения удачи.
Как правильно встречать
Уборка и декор: сделайте уборку заранее, чтобы «вымести» невзгоды, а в сам праздник не выносите мусор. Украсьте дом красными фонариками, лентами и парными надписями с пожеланиями счастья.
Обычаи: проведите вечер с близкими, не ложитесь спать до полуночи в канун праздника и дарите красные конверты (хунбао) с четной суммой денег.
В чем встречать
Цвета: главный праздничный цвет — красный (отпугивает злых духов и привлекает удачу). Также хорошо подходят золотой, бордовый, терракотовый, кремовый и зеленый оттенки.
Фасон и ткани: выбирайте удобную одежду свободного кроя из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк). Черный цвет в одежде лучше дополнить яркими красными или золотыми акцентами.
Что приготовить на стол
Традиционные блюда имеют символическое значение:
Пельмени цзяоцзы или баоцзы — символ богатства и благополучия (по форме напоминают старинные слитки).
Что попроще — рыба целиком (например, на пару) — к достатку и изобилию.
Длинная лапша — символ долголетия (старайтесь не резать ее при готовке).
Мандарины и апельсины — к удаче и процветанию.
Птица, рис и овощи/зелень — для баланса и сытости. И помните — в год Козы многие предпочитают легкие овощные блюда и избегают блюд из баранины или козлятины. Воздержитесь уже как-то…
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.