Обычаи: проведите вечер с близкими, не ложитесь спать до полуночи в канун праздника и дарите красные конверты (хунбао) с четной суммой денег.

В чем встречать

Цвета: главный праздничный цвет — красный (отпугивает злых духов и привлекает удачу). Также хорошо подходят золотой, бордовый, терракотовый, кремовый и зеленый оттенки.