Каждому из нас доводилось переживать нечто такое, что впоследствии мы храним как личный секрет. Однако, поделившись с кем-то жизненными эпизодами такого рода, мы часто обнаруживаем, что не одиноки: другим людям тоже приходилось сталкиваться с трудностями или делать что-то смешное. Именно такие истории нас сближают, напоминая, в частности, о том, что человеку свойственно ошибаться.
Рижский русский театр Михаила Чехова и Radio SWH+ предлагают вам уникальный шанс: ваша история может прозвучать в прямом эфире. Напишите о своем секрете, признании или каком-то значимом для вас случае — возможно, именно ваш рассказ артисты театра озвучат, чтобы его услышали в эфире Radio SWH+! Вы можете указать свое имя, но можете и не открывать его. Письмо необходимо опустить в один из специальных почтовых ящиков, установленных в Рижском русском театре Михаила Чехова.
В повседневной суете мы часто забываем, что на самом деле окружающие тоже иногда попадают в затруднительное положение, сталкиваются с неожиданностями, совершают ошибки, ленятся, дурачатся или поступают не самым разумным образом. Поделившись своей историей, вы, возможно, заставите кого-то задуматься, кому-то подарите повод улыбнуться или поможете понять, что в своих переживаниях человек не одинок.
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