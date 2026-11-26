Рижский русский театр Михаила Чехова и Radio SWH+ предлагают вам уникальный шанс: ваша история может прозвучать в прямом эфире. Напишите о своем секрете, признании или каком-то значимом для вас случае — возможно, именно ваш рассказ артисты театра озвучат, чтобы его услышали в эфире Radio SWH+! Вы можете указать свое имя, но можете и не открывать его. Письмо необходимо опустить в один из специальных почтовых ящиков, установленных в Рижском русском театре Михаила Чехова.

В повседневной суете мы часто забываем, что на самом деле окружающие тоже иногда попадают в затруднительное положение, сталкиваются с неожиданностями, совершают ошибки, ленятся, дурачатся или поступают не самым разумным образом. Поделившись своей историей, вы, возможно, заставите кого-то задуматься, кому-то подарите повод улыбнуться или поможете понять, что в своих переживаниях человек не одинок.