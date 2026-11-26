Медики считают, что моржом, к сожалению, может стать не каждый — для этого нужны отсутствие медицинских противопоказаний, постепенная подготовка и регулярность.
Кому моржевание противопоказано
Врачи не рекомендуют зимнее плавание и погружение в ледяную воду при ряде состояний:
Сердечно-сосудистые и сосудистые болезни: тяжелая гипертония, выраженный атеросклероз, тяжелые поражения коронарных сосудов, болезнь Рейно.
Эндокринные и метаболические нарушения: некомпенсированный диабет.
Болезни дыхания, почек, ЖКТ и нервной системы: бронхиальная астма, туберкулез, почечная недостаточность, эпилепсия, нарушение координации, заболевания ЖКТ и печени.
Хронические воспаления и аллергия: обострения или хронические воспаления ЛОР-органов, мочеполовой системы, суставов и гинекологических органов, а также холодовая аллергия (крапивница).
Особые периоды и возраст: беременность, острые простуды и возраст до 16 лет из-за незрелости терморегуляции и гормональной системы.
Однако начать и посмотреть, что из этого получится, при желании, может попробовать каждый. Главное, правильно это делать.
Что важно для старта
Постепенность и регулярность: начинать лучше с теплого сезона или ранней осени — с контрастного душа, обливаний и коротких погружений. Разовые «героические» окунания без подготовки опасны.
Безопасность: заходить в воду нужно трезвым, после легкой разминки (не до пота), а после выхода — насухо вытереться, одеться и согреться.
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