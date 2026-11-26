Что важно для старта

Постепенность и регулярность: начинать лучше с теплого сезона или ранней осени — с контрастного душа, обливаний и коротких погружений. Разовые «героические» окунания без подготовки опасны.

Безопасность: заходить в воду нужно трезвым, после легкой разминки (не до пота), а после выхода — насухо вытереться, одеться и согреться.