В окрестностях Риги заснежены все крупные шоссе на левом берегу Даугавы, за исключением Баускского шоссе.
В Видземе скользкие участки есть как на Таллиннском, так и на Видземском и Валмиерском шоссе. В центральной и южной части Видземе условия движения сравнительно хорошие.
В Латгале наихудшая ситуация наблюдается в окрестностях Резекне, где скользкие все дороги в радиусе примерно 50 километров вокруг города.
В Курземе состояние дорог хуже в окрестностях Лиепаи, а лучше — в центральной части региона.
В работах по содержанию дорог утром в четверг задействованы 74 единицы зимней техники.
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