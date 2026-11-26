В Видземе скользкие участки есть как на Таллиннском, так и на Видземском и Валмиерском шоссе. В центральной и южной части Видземе условия движения сравнительно хорошие.

В Латгале наихудшая ситуация наблюдается в окрестностях Резекне, где скользкие все дороги в радиусе примерно 50 километров вокруг города.