Это подтверждает, что медведи больше не гости в Латвии, а живут здесь постоянно и размножаются (встречались медведицы с одним-четырьмя детенышами). Участились случаи, когда эти животные бродят по фермам, причиняя ущерб пчеловодам и нападая на скот, что приводит к убыткам для хозяйств, но механизм компенсации их не покрывает.

По мнению Лусиса, действующее законодательство слишком мягкое и неэффективное. Оно предусматривает лишь уничтожение или переселение отдельных проблемных животных, но на практике это не дает результатов.

Как заявила представитель Министерства умного управления и регионального развития Дайга Вилкасте, необходимо различать две стороны проблемы: когда медведь находится в природе и когда он представляет угрозу. Она напомнила, что правовая база в отношении медведей очень строга, что диктуется и правилами ЕС, и латвийскими нормативными актами.