Даже если Управление охраны природы (УОП) выдает разрешение на отстрел животного, представляющего угрозу для человека, охотники неохотно берутся за эту ответственность, поскольку это грозит судебным разбирательством. Для упрощения норм необходимы поправки к закону.
В комиссию Сейма по мандатам, этике и запросам передана общественная инициатива с призывом внести в законодательство поправки, позволяющие ограничить популяцию медведей. Цель — предотвратить угрозы для людей и имущества.
Автор инициативы Каспарс Лусис обратил внимание на то, что численность медведей, по данным мониторинга государственного института леса «Silava», в последние годы достигла 190 особей (ранее она составляла 60-70).
Это подтверждает, что медведи больше не гости в Латвии, а живут здесь постоянно и размножаются (встречались медведицы с одним-четырьмя детенышами). Участились случаи, когда эти животные бродят по фермам, причиняя ущерб пчеловодам и нападая на скот, что приводит к убыткам для хозяйств, но механизм компенсации их не покрывает.
По мнению Лусиса, действующее законодательство слишком мягкое и неэффективное. Оно предусматривает лишь уничтожение или переселение отдельных проблемных животных, но на практике это не дает результатов.
Как заявила представитель Министерства умного управления и регионального развития Дайга Вилкасте, необходимо различать две стороны проблемы: когда медведь находится в природе и когда он представляет угрозу. Она напомнила, что правовая база в отношении медведей очень строга, что диктуется и правилами ЕС, и латвийскими нормативными актами.
В случае угрозы охота на медведей разрешена только по специальному разрешению УОП. К сожалению, люди часто сами представляют угрозу, как показал инцидент в Екабпилсе, когда люди преследовали животное и сняли это на видео, поэтому необходимо просвещать население, обучая его сосуществованию с крупными животными.
УОП в сотрудничестве с самоуправлениями, Государственной пожарно-спасательной службой и полицией добилось прогресса в разработке алгоритмов действий.
Парламентский секретарь Министерства земледелия Юрис Лаздиньш видит решение в поправках к закону об охоте — в переводе медведя из категории строго охраняемых видов в категорию просто охраняемых видов (к которой также относится волк), что упростило бы реагирование на опасные ситуации.
Лаздиньш призвал не ждать, пока произойдет нечто подобное тому, что случилось с пони президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которого растерзал волк, и это привело к решению Еврокомиссии снизить охранный статус волка.
В настоящее время на опасного медведя можно охотиться по разрешению, и сначала должны быть доказательства (видеозапись) попыток отпугнуть медведя. Охотники отказываются это делать, поскольку отстрел медведя может повлечь за собой судебное преследование, если кто-то подаст жалобу в соответствующие органы.
(Diena)
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