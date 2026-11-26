Он сказал, что на этом маршруте очень мало людей из Латвии. «Речь идет о 100-200 людях в месяц, что является относительно незначительным числом», — сказал Кибенс, добавив, что компания исходит из предположения, что маршрут в Санкт-Петербург завершен.
В то же время Кибенс подчеркнул, что «Люкс Экспресс» курсирует до эстонского приграничного города Нарва, но рейсы в Санкт-Петербург продолжаются благодаря партнерам компании. В свою очередь, по словам Кибенса, возможность приобрести билеты в Санкт-Петербург сохраняется потому, что Европа решила не применять санкции к пассажирским перевозкам.
Он также отметил, что компания положительно оценивает решение Латвии о запрете регулярных пассажирских рейсов в Россию и Белоруссию, и подчеркнул, что было бы правильно, если бы это сделали все страны Балтии.
Также, говоря о маршруте в эстонский город Нарва, расположенный на границе с Россией, Кибенс упомянул, что большая группа пассажиров на этом маршруте путешествует из Риги в Тарту, а также значительная группа пассажиров — это эстонские внутренние пассажиры, путешествующие по маршруту между Валгой и Нарвой. «Спрос на дальнейшие рейсы в Россию незначителен. Кроме того, эстонское правительство приняло решение приостановить автобусное и грузовое сообщение с Россией с декабря», — сказал он.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.