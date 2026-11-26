В то же время Кибенс подчеркнул, что «Люкс Экспресс» курсирует до эстонского приграничного города Нарва, но рейсы в Санкт-Петербург продолжаются благодаря партнерам компании. В свою очередь, по словам Кибенса, возможность приобрести билеты в Санкт-Петербург сохраняется потому, что Европа решила не применять санкции к пассажирским перевозкам.

Он также отметил, что компания положительно оценивает решение Латвии о запрете регулярных пассажирских рейсов в Россию и Белоруссию, и подчеркнул, что было бы правильно, если бы это сделали все страны Балтии.