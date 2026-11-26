25 ноября в передаче «Kāpēc» на Delfi TV журналистка беседовала с новыми министрами правительства, в том числе с министром юстиции Виестурсом Витковскисом («Объединённый список»). В ходе разговора обсуждались также вопросы сферы юстиции и планы по ускорению рассмотрения судебных дел.
В интервью новый министр юстиции Витковскис заявил:
«В уголовном процессе нельзя рассматривать дело без обвиняемого. Обвиняемый обязан доказать свою невиновность».
Paga to tiešām ir pateicis tieslietu ministrs? Dikti ceru, ka nu pavisam izrauts no konteksta. Bet nu skaidrojums pamatīgi prasās, kas ar to domāts. Tiem kas tankā — šāds teikums ir stabila eksāmena izgāšana jurfaka 1.kursā un pretrunā visiem demokrātijas pamatprincipiem https://t.co/W0RUejkwwO
— Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) November 25, 2026
На это утверждение обратил внимание присяжный адвокат Артурс Звейсалниекс, который в социальной сети X выразил удивление словами министра. Он написал:
«Это действительно сказал министр юстиции? Очень надеюсь, что фраза совершенно вырвана из контекста. Но тут явно требуется серьёзное разъяснение того, что имелось в виду. Для тех, кто в танке: такая фраза — гарантированный провал экзамена на первом курсе юридического факультета, и она противоречит всем основополагающим принципам демократии».
После прозвучавшей критики Витковскис в комментариях пояснил, что его высказывание было неточным и на самом деле он имел в виду совсем другое.
«Очевидно, волнение тоже даёт о себе знать — я оговорился. Разумеется, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, и ни один человек не может быть осуждён, пока не доказана его вина и не исключены любые разумные сомнения. Это основы уголовного процесса», — указал министр.
Он также подчеркнул, что имел в виду наличие у обвиняемого не только процессуальных прав, но и процессуальных обязанностей. Их неисполнение или злоупотребление правами не должно становиться инструментом необоснованного затягивания судебного разбирательства.
Звейсалниекс также отреагировал на объяснение министра, признав, что в этом вопросе тот прав. Однако адвокат призвал учитывать, что далеко не всегда в затягивании судебных процессов виноваты обвиняемые или их защитники.
«Это, безусловно, так. Однако на практике весьма обманчиво мнение, что именно обвиняемые и адвокаты являются главными виновниками затягивания процесса. Например, вряд ли обвиняемый и адвокат виноваты в том, что полные тексты судебных приговоров пишутся более полугода, сроки переносятся по многу раз и так далее», — отметил адвокат.
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