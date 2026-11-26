«Это действительно сказал министр юстиции? Очень надеюсь, что фраза совершенно вырвана из контекста. Но тут явно требуется серьёзное разъяснение того, что имелось в виду. Для тех, кто в танке: такая фраза — гарантированный провал экзамена на первом курсе юридического факультета, и она противоречит всем основополагающим принципам демократии».

После прозвучавшей критики Витковскис в комментариях пояснил, что его высказывание было неточным и на самом деле он имел в виду совсем другое.

«Очевидно, волнение тоже даёт о себе знать — я оговорился. Разумеется, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, и ни один человек не может быть осуждён, пока не доказана его вина и не исключены любые разумные сомнения. Это основы уголовного процесса», — указал министр.