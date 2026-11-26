Член правления Даугавпилсского олимпийского центра Андрис Морозов подтвердил «Чайке», что дети обращались за медицинской помощью. По его словам, в ледовый дворец вызвали специалистов GASO. При проверке утечки газа они не обнаружили. Морозов допускает, что причиной могла стать ледозаливочная машина, которая работает от газового баллона.

После происшествия арену проветрили, а оставшиеся на понедельник тренировки отменили. Во вторник занятий тоже не было. К тренировкам спортсмены вернулись в среду, 25 ноября. По словам Морозова, ледозаливочную машину ремонтируют.