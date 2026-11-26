В первый опубликованный список вошли 3915 человек. Из них 3292 — граждане Непала, а 623 — иностранцы из 19 стран, сообщает индийское агентство Press Trust of India (PTI). Власти призывают представить уточнения и возражения до принятия окончательных решений. После дополнительных проверок список может быть дополнен.
Наводнения начались 26 августа, когда на границе Непала и Китая обрушился ледник. Из ледникового озера хлынула вода, несущая с собой лед, камни и грязь, причинив масштабные разрушения по обе стороны границы. Поисковые работы продолжались несколько недель, однако живыми удалось найти лишь немногих из пропавших без вести.
Как сообщает AFP, в октябре Непал сократил установленный законом срок ожидания для признания погибшим человека, пропавшего без вести в результате катастрофы, с 12 лет примерно до шести недель. Свидетельства о смерти позволят семьям претендовать на компенсации, переоформлять имущество и урегулировать другие юридические вопросы.
Некоторые семьи уже провели символические церемонии кремации своих близких, останки которых до сих пор не найдены.
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