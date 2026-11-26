Наводнения начались 26 августа, когда на границе Непала и Китая обрушился ледник. Из ледникового озера хлынула вода, несущая с собой лед, камни и грязь, причинив масштабные разрушения по обе стороны границы. Поисковые работы продолжались несколько недель, однако живыми удалось найти лишь немногих из пропавших без вести.

Как сообщает AFP, в октябре Непал сократил установленный законом срок ожидания для признания погибшим человека, пропавшего без вести в результате катастрофы, с 12 лет примерно до шести недель. Свидетельства о смерти позволят семьям претендовать на компенсации, переоформлять имущество и урегулировать другие юридические вопросы.