«Сегодня все идут гуськом: люди видят только зад впереди идущего. Ничего хорошего в этом нет», сказал мэр коммуны Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейлекс в интервью SRF. Он выступает за то, чтобы с будущей весны ограничить доступ на маршрут и обеспечивать выполнение этих правил проверками и санкциями.

Сен-Жерве-ле-Бен расположен на французской стороне массива Монблан, в департаменте Верхняя Савойя во Французских Альпах.