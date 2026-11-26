На самых популярных участках на Монблане группы туристов сегодня идут настолько плотно, что между ними почти не остается расстояния. При этом не все посетители проявляют уважение к природе. Местные жители жалуются и считают, что ситуация стала недопустимой.
«Сегодня все идут гуськом: люди видят только зад впереди идущего. Ничего хорошего в этом нет», сказал мэр коммуны Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейлекс в интервью SRF. Он выступает за то, чтобы с будущей весны ограничить доступ на маршрут и обеспечивать выполнение этих правил проверками и санкциями.
Сен-Жерве-ле-Бен расположен на французской стороне массива Монблан, в департаменте Верхняя Савойя во Французских Альпах.
Город является важной отправной точкой для маршрутов в этом районе. Французский подход к маршруту Tour du Mont-Blanc (TMB) также проходит через этот регион.
В будущем для прохождения маршрута вокруг Монблана потребуется бронирование места в горной хижине или в официально разрешенной бивуачной зоне. Бивуачная зона — это специально обозначенный участок, где туристы или альпинисты могут временно переночевать под открытым небом или поставить палатку.
В отличие от хижины, там, как правило, нет никакой инфраструктуры или она крайне простая.
«Если это невозможно, переносите свои планы на следующий год», предлагает Пейлекс.
Лишь небольшая часть маршрута вокруг Монблана проходит по территории коммуны Сен-Жерве. Остальные коммуны вдоль французского участка маршрута совместно работают над новой регуляцией и добиваются того, чтобы она вступила в силу уже будущей весной.
Швейцария делает ставку на координацию
В Швейцарии пока не планируют вводить аналогичные ограничения на доступ. Иоахим Раусис, мэр коммуны Орсьер в кантоне Вале, также видит необходимость действовать, но не говорит о ярко выраженном чрезмерном турпотоке. «Есть сигналы, и нам нужно навести порядок. Но прежде всего необходима координация между Швейцарией, Италией и Францией», считает Раусис.
Очевидно одно: наплыв туристов создает трудности и для горных гидов. «Нужно бронировать отели и хижины за год вперед. Для частного гида это почти невозможно», ведь, по словам независимой горной проводницы, у таких специалистов редко бывают клиенты, готовые планировать поездку за год.
Эта дискуссия выявляет фундаментальную проблему горного туризма: как совместить международную популярность Альп с защитой природы и интересами местных жителей? Обязательное бронирование могло бы притормозить поток туристов, но одновременно поставило бы под сомнение традиционное представление о том, что горы для всех свободно открыты.
Кстати, обязательное бронирование на Монблане — не совсем новая идея. На французском классическом маршруте к вершине ночевки в хижинах Nid d’Aigle, Tête Rousse и Goûter уже сегодня нужно бронировать через специальную систему. При бронировании необходимо указать имена всех участников, а подтверждение резервации предъявлять при проверках.
Хижины Goûter и Tête Rousse до недавнего времени были открыты на сезон 2026 года, однако с 11 августа 2026 года временно закрыты из-за угрозы камнепадов.
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