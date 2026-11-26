Ускорение засыпания. Этанол усиливает тормозные процессы в мозге (влияя на ГАМК и аденозин), из-за чего человек быстрее «проваливается» в сон.

Временное снятие напряжения. Спирт вызывает кратковременный выброс дофамина и притупляет тревожные мысли.

Что происходит на самом деле