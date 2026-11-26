Поешьте перед выходом: Организму нужна энергия для выработки тепла. Подойдет плотная и теплая пища.

Берегите кожу: Не используйте увлажняющие кремы непосредственно перед выходом на мороз. При необходимости наносите плотный защитный состав без воды или колд-крем.

Если вы замерзли или получили обморожение