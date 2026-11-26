Чтобы защититься от мороза и избежать переохлаждения, одевайтесь многослойно, держите тело сухим и не выходите на холод голодным.
Одежда и обувь
Многослойность: Надевайте несколько слоев одежды — воздух между ними удерживает тепло.
Теплая обувь: Выбирайте свободную обувь на толстой подошве с теплыми стельками. Вместо хлопка надевайте шерстяные носки, чтобы отводить влагу.
Защита головы, шеи и рук: Обязательно носите шапку, шарф и варежки (варежки греют лучше перчаток).
Отказ от металла: Снимите металлические украшения и не держите металл на холоде — он быстро остывает и может вызвать холодовую травму.
Поведение на улице
Двигайтесь: Не стойте долго на одном месте, но избегайте сильного переутомления и потливости.
Укрывайтесь от ветра: Ветер резко усиливает потерю тепла. Заходите в магазины, подъезды или другие теплые места, чтобы погреться.
Дышите носом: На морозе вдыхайте через нос, чтобы воздух успевал согреться.
Не пейте алкоголь и не курите: Алкоголь усиливает отдачу тепла и притупляет внимание, а никотин сужает сосуды и повышает риск обморожения конечностей.
Питание и уход за кожей
Поешьте перед выходом: Организму нужна энергия для выработки тепла. Подойдет плотная и теплая пища.
Берегите кожу: Не используйте увлажняющие кремы непосредственно перед выходом на мороз. При необходимости наносите плотный защитный состав без воды или колд-крем.
Если вы замерзли или получили обморожение
Грейтесь постепенно: Зайдите в теплое помещение, переоденьтесь в сухое и выпейте теплый безалкогольный напиток.
Не растирайте снегом: Снег царапает кожу и усиливает потерю тепла.
Не используйте кипяток: Согревайте замерзшие участки мягким теплом — например, водой около 37–39 °C или теплом рук. При появлении волдырей, потемнении кожи или признаках сильного переохлаждения обратитесь к врачу.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.