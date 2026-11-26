Анна Седокова решила не скромничать и устроила настоящий модный перформанс на премии Voice Man Awards. 42-летняя певица появилась перед десятками мужчин в наряде, мимо которого сложно пройти равнодушно.
Черный прозрачный корсет, кружевные чулки и юбка с высоким разрезом — артистка явно произвела фурор на мероприятии.
Корсет с полупрозрачными вставками подчеркнул грудь и талию. Длинные рукава из черной сетки добавили образу пикантности, а облегающая юбка с разрезом практически до бедра позволила продемонстрировать ноги в чулках. Завершили ансамбль длинные распущенные светлые волосы и привычный выразительный макияж с акцентом на глаза.
Впрочем, удивлять публику Седокова явно не боится. Снимками с мероприятия она поделилась в личном блоге, сопроводив их весьма посланием неравнодушных. Певицу мало волнует, какое впечатление она производит на окружающих.
«Помните. Женщина, которая способна выйти в чулках и прозрачном корсете перед десятками журналистов, способна на все. Мне уже нечего терять. И поверьте, я никого из вас не сделаю известным, пока этого не захочу», — написала Анна.
Откровенные фотографии звезды не раз становились поводом для критики. Так, однажды подписчица назвала снимок Анны в чулках антисексом, на что та не растерялась и ответила: «Это был мой оплот, моя крепость, мой парашют. Мои фото в чулках — моя подушка безопасности».
Последние месяцы у артистки действительно выдались непростыми. После трагической гибели бывшего супруга Яниса Тиммы ее имя регулярно фигурирует в громких обсуждениях.
Семья баскетболиста пытается оспорить брачный договор, заключенный в США, и претендует на часть имущества. Сама Седокова называет утверждения семьи бывшего откровенной ложью.
«Не понимаю, как мой адвокат это все выдерживает… Как можно так искажать факты для прессы, для всех — не понимаю. И тех, кто верит до сих пор им, тоже не понимаю. Ну есть же сухие факты. Ладно. Мы и это пройдем», — писала экс-солистка «ВИА Гры».
ФОТО имиджевое
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