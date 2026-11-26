Впрочем, удивлять публику Седокова явно не боится. Снимками с мероприятия она поделилась в личном блоге, сопроводив их весьма посланием неравнодушных. Певицу мало волнует, какое впечатление она производит на окружающих.

«Помните. Женщина, которая способна выйти в чулках и прозрачном корсете перед десятками журналистов, способна на все. Мне уже нечего терять. И поверьте, я никого из вас не сделаю известным, пока этого не захочу», — написала Анна.

Откровенные фотографии звезды не раз становились поводом для критики. Так, однажды подписчица назвала снимок Анны в чулках антисексом, на что та не растерялась и ответила: «Это был мой оплот, моя крепость, мой парашют. Мои фото в чулках — моя подушка безопасности».