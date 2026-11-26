По его словам, в здравоохранении он хочет не революции, а эволюции. В то же время планируются настолько существенные изменения, что придется «заключить новый социальный договор» между отраслью и пациентами.

В Латвии нужно стремиться к финансированию здравоохранения в размере 6% от ВВП, но он не особо верит, что это удастся сделать за четыре года. По его мнению, большей проблемой, чем недостаточное финансирование, является его раздробленность — между министерствами здравоохранения и благосостояния и самоуправлениями, из-за чего пациентам трудно понять, как получить помощь в каждом конкретном случае.

На вопрос, дождутся ли медики требуемого повышения зарплат, новый министр не ответил конкретно, заявив, что пришло время громко сказать, что здравоохранение в том виде, в каком оно работает сейчас, дальше работать не может и необходимы структурные реформы. Если мы продолжим финансировать существующую систему здравоохранения нынешним способом, она потребует еще больше денег, которые пойдут на поддержание самой системы, а не на пациентов, считает Станевич.