Это означает, что Temu удалось убедить Комиссию в том, что она предпринимает достаточные шаги для пресечения незаконной торговли на своей площадке и вносит существенные изменения в работу платформы для соблюдения правил ЕС. В случае несоблюдения требований компании мог грозить штраф до 6% её мирового годового оборота.

«Мы рады, что нам удалось прийти к решению вместе с Европейской комиссией и национальными органами по защите прав потребителей», – заявил представитель Temu, добавив, что компания «продолжит усиливать прозрачность и улучшать условия покупок для потребителей по всей Европе».

В мае Еврокомиссия оштрафовала Temu на 200 млн евро после того, как следователи обнаружили, что на платформе в широком доступе находятся опасные игрушки для младенцев и неисправные зарядные устройства. Затем от Temu потребовали представить план действий для устранения этих проблем и других нарушений DSA.