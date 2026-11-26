«Обязательства Temu являются важным шагом к тому, чтобы потребители могли уверенно совершать покупки онлайн, зная, что цены прозрачны, отзывы заслуживают доверия, а их права на возврат товаров и получение компенсаций соблюдаются», – говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам защиты прав потребителей Майкла Макграта.
Он добавил, что Комиссия «продолжит внимательно следить за соблюдением Temu своих обязательств».
Это последний поворот в расследовании практики Temu, которое Европейская комиссия начала в октябре 2024 года, чтобы оценить, соблюдает ли компания требования ЕС к очень крупным онлайн-платформам (VLOPs) в рамках ключевого Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).
Это означает, что Temu удалось убедить Комиссию в том, что она предпринимает достаточные шаги для пресечения незаконной торговли на своей площадке и вносит существенные изменения в работу платформы для соблюдения правил ЕС. В случае несоблюдения требований компании мог грозить штраф до 6% её мирового годового оборота.
«Мы рады, что нам удалось прийти к решению вместе с Европейской комиссией и национальными органами по защите прав потребителей», – заявил представитель Temu, добавив, что компания «продолжит усиливать прозрачность и улучшать условия покупок для потребителей по всей Европе».
В мае Еврокомиссия оштрафовала Temu на 200 млн евро после того, как следователи обнаружили, что на платформе в широком доступе находятся опасные игрушки для младенцев и неисправные зарядные устройства. Затем от Temu потребовали представить план действий для устранения этих проблем и других нарушений DSA.
Ещё в начале ноября Комиссия опубликовала предварительные выводы своего расследования в отношении Temu, из которых следовало, что компания внесла недостаточные изменения.\
Следователи указали на ряд сохраняющихся проблем, включая «неэффективный контроль за соблюдением норм безопасности», «слабую модерацию контента» и «неэффективную систему санкций».
Temu дали время изучить выводы и решить, как действовать дальше.
В четверг Комиссия сообщила, что Temu обязалась сделать информацию о компании более доступной, обеспечить более качественную поддержку клиентов, упростить процедуры отказа от покупок, возврата товаров и возмещения средств, сделать отзывы потребителей более надёжными, обеспечить прозрачность ценообразования, прекратить рассылку сообщений, подталкивающих клиентов к совершению покупок, убрать навязчивые элементы геймификации, подтверждать экологические заявления фактами и сделать систему оформления заказа более понятной.
Объявление завершило рассмотрение дела Temu на уровне институтов ЕС, и теперь контроль за соблюдением компанией своих обязательств, действующих на территории всего ЕС и Европейского экономического пространства, переходит к национальным органам по защите прав потребителей.
Если Temu не выполнит новые обязательства, компании грозят штрафы в размере до 4% её годового оборота или больше в соответствующих государствах-членах.
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