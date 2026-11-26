При этом не пострадали мастер-пароли — главные пароли, используемые для доступа к зашифрованным хранилищам с остальными паролями и конфиденциальными данными. Кибератака не затронула и сами пароли, сохраненные внутри самих хранилищ, указывается в заявлении. Таким образом клиентам сервиса не требуется устанавливать какие-либо обновления безопасности.

Отправной точкой атаки стала не уязвимость в базе данных, а взлом корпоративного аккаунта одного из сотрудников Agilebits на платформе для разработки программного обеспечения GitHub. Хакеры получили доступ к хранящемуся там исходному коду, что позволило им внедрить вредоносное программное обеспечение в системы 1Password. С помощью этой программы они смогли похитить данные клиентов, указывается далее.