Мастер-пароли и сами пароли не пострадали
При этом не пострадали мастер-пароли — главные пароли, используемые для доступа к зашифрованным хранилищам с остальными паролями и конфиденциальными данными. Кибератака не затронула и сами пароли, сохраненные внутри самих хранилищ, указывается в заявлении. Таким образом клиентам сервиса не требуется устанавливать какие-либо обновления безопасности.
Отправной точкой атаки стала не уязвимость в базе данных, а взлом корпоративного аккаунта одного из сотрудников Agilebits на платформе для разработки программного обеспечения GitHub. Хакеры получили доступ к хранящемуся там исходному коду, что позволило им внедрить вредоносное программное обеспечение в системы 1Password. С помощью этой программы они смогли похитить данные клиентов, указывается далее.
Инцидент был зафиксирован 19 ноября. Agilebits отключила скомпрометированный аккаунт, обновила внутренние учетные данные и увеличила с 6 до 10 символов длину кодов подтверждения в сообщениях для новых пользователей и восстановления доступа.
Пользователей 1Password предупреждают о возможном фишинге
Канадская компания считает, что одним из наиболее вероятных сценариев использования похищенных данных является фишинг. Злоумышленники могут попытаться выдать себя за сотрудников 1Password, используя достоверную информацию о личности клиента и деталях его аккаунта.
В связи с этим Agilebits призывает пользователей 1Password — миллионы частных лиц и более 200 тысяч компаний по всему миру — проявлять особую бдительность.
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