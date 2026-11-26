Столичные правоохранители вместе с департаментом госбезопасности Литвы начали расследование после появления информации о том, что группа граждан страны с осени 2024 года «поддерживала контакты» с представителями ВГТРК. Отмечается, что за денежное вознаграждение задержанные выполняли различные поручения по сбору и передаче «информации, представляющей интерес для государства, враждебного настроенного по отношению к Литве».

Кроме того, по данным следствия, задержанные «готовили и распространяли» в стране контент, который «соответствует интересам России и повторяет нарративы российской пропаганды». В рамках расследования также провели более десяти обысков. «В ближайшее время будут приняты решения о применении мер процессуального принуждения», — указано в заявлении.