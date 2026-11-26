В Литве в среду, 25 ноября, задержали пять граждан страны, которых подозревают в сотрудничестве со Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК). Задержания провели в рамках досудебного расследования по делу об оказании помощи государству в действиях против Литвы, указано в совместном заявлении генпрокуратуры Литвы и главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.
Столичные правоохранители вместе с департаментом госбезопасности Литвы начали расследование после появления информации о том, что группа граждан страны с осени 2024 года «поддерживала контакты» с представителями ВГТРК. Отмечается, что за денежное вознаграждение задержанные выполняли различные поручения по сбору и передаче «информации, представляющей интерес для государства, враждебного настроенного по отношению к Литве».
Кроме того, по данным следствия, задержанные «готовили и распространяли» в стране контент, который «соответствует интересам России и повторяет нарративы российской пропаганды». В рамках расследования также провели более десяти обысков. «В ближайшее время будут приняты решения о применении мер процессуального принуждения», — указано в заявлении.
Задержания связаны с организацией «Кондукторы родины»
Задержаны — Казимерас Юрайтис, Вайда Юозапайтите, Дмитрий Глазков, Лауринас Рагельскис и Миндаугас Рамошка — члены организации «Кондукторы родины» (Tėvynės konduktoriai), подтвердили в прокуратуре агентству BNS.
На прошлой неделе литовское онлайн-издание 15min писало, что участники этого объединения, зарегистрированного в стране как СМИ, злоупотребляли правом получать комментарии госструктур, и направляли в различные ведомства сотни запросов, касающихся обороны, безопасности, миграции, а также других чувствительных тем. «Подавляющее большинство» полученных ответов не публиковались, а при отказе предоставлять комментарии члены организации подавали в суд.
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