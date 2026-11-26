Он также обвинил в лицемерии Европу, которая продолжает тратить огромные суммы на российские энергоресурсы, одновременно поддерживая Украину. «За время этого конфликта Европа закупила у России [ископаемого топлива] на сумму более 250 миллиардов долларов США», – утверждал Кушнер. «Поэтому я думаю, что за время этого конфликта Европа фактически заплатила России больше, чем Украине, если данные, которые я видел, верны».

В интервью главе издательского концерна Axel Springer Матиасу Дёпфнеру, говоря о Путине, Кушнер заявил: «Людям может нравиться или не нравиться то, что он сделал, но он, безусловно, политический гроссмейстер. Он – историческая личность».

«По нашей со Стивом [Уиткоффом] оценке, Путин не только хочет мира, он хочет попытаться изменить отношения с Америкой и, безусловно, стремится найти, возможно, способ начать всё с чистого листа. Кто знает, действительно ли таковы его намерения и возможно ли это вообще», – заявил зять Трампа.