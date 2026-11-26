Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и назначенный посредник на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, в интервью немецкому новостному подкасту MD Meets предупредил, что «достаточно незначительного просчёта, чтобы ситуация (война) резко обострилась».
После нескольких раундов переговоров, в ходе которых Кушнеру и другому американскому посланнику Стиву Уиткоффу не удалось преодолеть разногласия между Киевом и Кремлём, Кушнер признал, что вопрос о территории на востоке Украины, на которую претендует Москва, по-прежнему остаётся камнем преткновения.
«За многие часы переговоров с президентом Путиным и российской командой мы со Стивом поняли, что территориальный вопрос в данный момент несколько зашёл в тупик», – сказал Кушнер.
Он также обвинил в лицемерии Европу, которая продолжает тратить огромные суммы на российские энергоресурсы, одновременно поддерживая Украину. «За время этого конфликта Европа закупила у России [ископаемого топлива] на сумму более 250 миллиардов долларов США», – утверждал Кушнер. «Поэтому я думаю, что за время этого конфликта Европа фактически заплатила России больше, чем Украине, если данные, которые я видел, верны».
В интервью главе издательского концерна Axel Springer Матиасу Дёпфнеру, говоря о Путине, Кушнер заявил: «Людям может нравиться или не нравиться то, что он сделал, но он, безусловно, политический гроссмейстер. Он – историческая личность».
«По нашей со Стивом [Уиткоффом] оценке, Путин не только хочет мира, он хочет попытаться изменить отношения с Америкой и, безусловно, стремится найти, возможно, способ начать всё с чистого листа. Кто знает, действительно ли таковы его намерения и возможно ли это вообще», – заявил зять Трампа.
В целом в ходе беседы о войне и усилиях по началу мирных переговоров Кушнер неоднократно повторял тезисы, совпадающие с некоторыми заявлениями российского руководства и российской пропаганды, неизменно добавляя, что он и Уиткофф являются нейтральными посредниками.
Кушнер утверждал, что на протяжении последнего тысячелетия Запад нападал на Россию «раз в сто лет». Началом войны, по его словам, стал момент, когда президент США Джо Байден «пригласил Украину вступить в НАТО». Причина войны, как он считает, заключается в том, что расширение НАТО угрожает безопасности России.
Европейцев, по словам Кушнера, не пригласили на трёхсторонние переговоры в Абу-Даби, поскольку «Путин видит множество провокационных заявлений и провокационных действий со стороны Европы».
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