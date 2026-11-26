Томчик подчеркнул, что эффективное применение этой процедуры также требует создания специальной зоны запрета полетов вблизи восточной границы Польши. «Это небольшая зона, простирающаяся от границы на несколько, несколько десятков километров», — сказал он, добавив, что ее введение должно стать «дополнительным фактором для армии».

Замминистра обороны привел и ситуацию, когда применение такой зоны могло бы иметь значение для решений польских пилотов. «То есть тогда, когда польский истребительный пилот знает, что воздушное судно, например, входит в польское воздушное пространство с территории Украины, движется на определенной высоте, с определенной скоростью и входит в зону запрета полетов, и есть радиолокационное отображение, это основание для сбития такого объекта», — сказал Томчик.

Политик отметил, что работа над соответствующими регулированиями должна завершиться в ближайшие недели.