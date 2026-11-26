Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик сообщил в среду, что на востоке страны должна быть создана зона запрета полетов — на расстоянии от нескольких до нескольких десятков километров от границы. По его словам, правительство планирует, что соответствующее постановление начнет действовать в конце декабря текущего года или в начале января 2027-го. Во время пресс-брифинга Томчик сообщил, что по запросу Оперативного командующего видами Вооруженных сил генерала Иренеуша Новака уже введена процедура так называемой позитивной идентификации.
Зона запрета полетов
Она заключается в том, что пилот анализирует множество данных, в том числе радиолокационную информацию, сведения, передаваемые союзниками, а также высоту и скорость движения объекта. Как пояснил замглавы Минобороны, на этой основе пилот должен «провести идентификацию, а затем при необходимости уничтожить» воздушный объект.
Томчик подчеркнул, что эффективное применение этой процедуры также требует создания специальной зоны запрета полетов вблизи восточной границы Польши. «Это небольшая зона, простирающаяся от границы на несколько, несколько десятков километров», — сказал он, добавив, что ее введение должно стать «дополнительным фактором для армии».
Замминистра обороны привел и ситуацию, когда применение такой зоны могло бы иметь значение для решений польских пилотов. «То есть тогда, когда польский истребительный пилот знает, что воздушное судно, например, входит в польское воздушное пространство с территории Украины, движется на определенной высоте, с определенной скоростью и входит в зону запрета полетов, и есть радиолокационное отображение, это основание для сбития такого объекта», — сказал Томчик.
Политик отметил, что работа над соответствующими регулированиями должна завершиться в ближайшие недели.
Томчик: НАТО не поддерживает сбивание российских объектов над Украиной
Действия Польши являются реакцией на инцидент в пятницу 20 ноября, когда на территории страны упали три российских крылатых ракеты Х-101. Хотя происшествие не привело к жертвам, оно вызвало жесткую реакцию польских властей.
В рамках консультаций с НАТО было принято решение, в частности, направить в Польшу самолет раннего предупреждения и контроля воздушного пространства AWACS.
В среду агентство Bloomberg сообщило, что Польша в понедельник обратилась к странам НАТО с предложением рассмотреть возможность сбивания над территорией Украины российских ракет, которые направляются в сторону государств, входящих в Альянс.
Однако Томчик подчеркнул, что НАТО в настоящее время не настроено благосклонно к такому решению.
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