Администрация президента США Дональда Трампа предложила новые тарифы на некоторые товары из 14 крупнейших торговых партнёров, чтобы ограничить, как она утверждает, чрезмерный объём производственных мощностей, подпитываемый субсидиями и другими торговыми барьерами, которые ставят американских производителей в невыгодное положение.
Предлагаемые пошлины стали результатом восьмимесячного расследования по разделу 301, проведённого офисом Торгового представителя США (USTR) и нацеленного на избыточные мощности у 16 торговых партнёров.
Предложение охватывает Китай, Бангладеш, Камбоджу, ЕС, Индию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Малайзию, Сингапур, Швейцарию, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Мексика и Норвегия также были объектом расследования, но пока исключены из предложения.
Пошлины также должны помочь компенсировать потерю доходов после того, как Верховный суд США постановил в феврале, что закон об экстренных полномочиях, на который ссылался Трамп, не давал ему права вводить более ранние тарифы.
Период общественного обсуждения и слушания может отсрочить введение мер до января, сообщил старший представитель США агентству Reuters.
AP передало, что высокопоставленный представитель администрации провёл брифинг для журналистов поздно вечером во вторник, выступая на условиях анонимности в преддверии публикации выводов USTR.
Белый дом объявил о планах ввести 15% тарифы на товары из ЕС сверх уже действующих пошлин режима наибольшего благоприятствования (MFN).
Для Китая предлагается самый высокий тариф
Администрация Трампа заявляет, что недорогой импорт от этих торговых партнёров подрывает позиции американских компаний и способствует росту дефицита торговли товарами США, который в 2025 году достиг 1,24 триллиона долларов (1,13 триллиона евро).
Предлагаемые тарифы основаны на разделе 301 Закона о торговле 1974 года, который позволяет США реагировать на неоправданные, неразумные или дискриминационные иностранные практики, ограничивающие или обременяющие американскую торговлю.
Представитель администрации США заявил, что предлагаемая структура пошлин будет согласована с торговыми соглашениями, которые Трамп заключил в прошлом году.
Для части китайских товаров предполагаемая пошлина в 20% будет добавлена к действующим тарифам около 25%, что доведёт общий уровень примерно до 45%. Представитель отметил, что тарифы вряд ли сорвут перемирие в торговле между США и Китаем, срок действия которого истекает 10 января.
Представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякун отверг обвинения Вашингтона в избыточных мощностях и в среду призвал к переговорам. «Торговые и тарифные войны не в чьих-либо интересах», сказал он.
На прошлой неделе Трамп встретился в Шэньчжэне, Китай, с китайским лидером Си Цзиньпином и планирует принять его в следующем месяце на саммите Группы двадцати во Флориде, где перемирие, а также вопросы доступа к редкоземельным ресурсам и закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции могут снова стать предметом обсуждения.
В отдельной процедуре по разделу 301 USTR сообщил, что предлагает новые пошлины после того, как переговоры с Бразилией не принесли существенного прогресса.
США предлагают повысить импортные налоги на определённый сырой и рафинированный сахар сверх квот и ввести новый 10% тариф на готовые бразильские самолёты, что ударит по Embraer, крупнейшему производителю самолётов в Бразилии. USTR сообщил, что более широкое повышение пошлин на сахар сверх квот будет распространяться и на импорт из других стран.
Пошлины не будут накладываться поверх других налогов на автомобили и сталь
Представитель администрации заявил, что предлагаемые тарифы будут распространяться на конкретные товары и не будут добавляться к действующим пошлинам на автомобили, сталь, алюминий и другие товары, подпадающие под раздел 232 Закона о расширении торговли 1962 года.
То же касается тарифов в размере 10% или 12,5%, объявленных в июле для 60 торговых партнёров, которые, как заявлял Белый дом, не обеспечили достаточного соблюдения запретов на товары, произведённые с использованием принудительного труда.
Предложение также охватывает Бангладеш, Камбоджу, Индию, Индонезию, Малайзию, Сингапур, Швейцарию, Таиланд и Вьетнам. Расследования в отношении Мексики и Норвегии ещё продолжаются, и обе страны пока исключены из предложения.
О планах впервые сообщили во вторник Bloomberg и The Wall Street Journal.
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