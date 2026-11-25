Пошлины также должны помочь компенсировать потерю доходов после того, как Верховный суд США постановил в феврале, что закон об экстренных полномочиях, на который ссылался Трамп, не давал ему права вводить более ранние тарифы.

Период общественного обсуждения и слушания может отсрочить введение мер до января, сообщил старший представитель США агентству Reuters.

AP передало, что высокопоставленный представитель администрации провёл брифинг для журналистов поздно вечером во вторник, выступая на условиях анонимности в преддверии публикации выводов USTR.