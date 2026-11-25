Как сообщалось, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) предложил внести поправки в закон о памятнике Свободы и Рижском Братском кладбище, чтобы не допустить «неуместных акций протеста» у памятника и в других значимых для истории Латвии местах.
Целминьш отмечает, что подобное предложение вызывает опасения по поводу попыток ограничить гарантированное Конституцией право людей на свободу собраний. «Эти права нельзя ограничивать по усмотрению политиков или потому, что кому-то не нравится место конкретной акции протеста или ее посыл», — заявил он.
По словам Целминьша, закон о собраниях, шествиях и пикетах уже сейчас предусматривает механизмы, как ограничить или запретить конкретное мероприятие, если существует угроза безопасности. В этом процессе существенную роль играют заключения служб безопасности. Свободу собраний, возможность организовывать пикеты и проводить шествия можно ограничить только в установленных законом случаях, если существует конкретная угроза для государственной безопасности и общественного порядка.
Такую оценку должны проводить компетентные учреждения, а не политики, основываясь на своем отношении к теме акции протеста. У политиков нет и не должно быть права по своему усмотрению определять, где люди могут или не могут мирно собираться и выражать свое мнение, подчеркивает Целминьш.
Движение «За!» отмечает, что антигосударственные и угрожающие безопасности государства акции недопустимы ни у памятника Свободы, ни где-либо еще в Латвии. Для их предотвращения уже сейчас предусмотрены правовые механизмы, и их применение находится в компетенции ответственных учреждений, а не политиков.
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