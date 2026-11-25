Целминьш отмечает, что подобное предложение вызывает опасения по поводу попыток ограничить гарантированное Конституцией право людей на свободу собраний. «Эти права нельзя ограничивать по усмотрению политиков или потому, что кому-то не нравится место конкретной акции протеста или ее посыл», — заявил он.

По словам Целминьша, закон о собраниях, шествиях и пикетах уже сейчас предусматривает механизмы, как ограничить или запретить конкретное мероприятие, если существует угроза безопасности. В этом процессе существенную роль играют заключения служб безопасности. Свободу собраний, возможность организовывать пикеты и проводить шествия можно ограничить только в установленных законом случаях, если существует конкретная угроза для государственной безопасности и общественного порядка.