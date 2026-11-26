Сначала сотрудники попытались поймать лису своими силами, а в 6:06 вызвали подмогу. Спасатели из таллинского района Кесклинн с помощью ловчей петли и одеяла пересадили зверя в клетку, вывезли на природу и выпустили. Никто не пострадал.

По словам Хольтс, в терминал изредка залетают ласточки и другие мелкие птицы. В прежние годы забредали и бездомные кошки с собаками. А вот лиса на багажной ленте удивила даже сотрудников аэропорта.