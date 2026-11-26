В здание лиса пробралась со стороны лётного поля. По словам Хольтс, в тот час в багажной зоне ещё не было прилетевших пассажиров, так что встречала гостью только служба спасения аэропорта.
Сначала сотрудники попытались поймать лису своими силами, а в 6:06 вызвали подмогу. Спасатели из таллинского района Кесклинн с помощью ловчей петли и одеяла пересадили зверя в клетку, вывезли на природу и выпустили. Никто не пострадал.
По словам Хольтс, в терминал изредка залетают ласточки и другие мелкие птицы. В прежние годы забредали и бездомные кошки с собаками. А вот лиса на багажной ленте удивила даже сотрудников аэропорта.
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