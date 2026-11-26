«Сегодня мы констатируем, что с укрупнением самоуправлений выросли их административные и экономические возможности. В то же время реформа не устранила фискальные различия между регионами. Очень хорошо видно, что происходит в восточном приграничье и на границе с Литвой по сравнению с Ригой и прилегающими к ней территориями. Экономические различия по-прежнему огромны», — прокомментировал Таварс.

Министр привёл несколько примеров, когда границы краёв могли бы быть пересмотрены. В частности, речь идёт о выделении Озолниекского края из состава Елгавского края, чего добиваются жители Озолниеков.