Министерство интеллектуального управления и регионального развития (VARAM) должно до конца этого года представить Сейму результаты оценки административно-территориальной реформы. Министр обещает, что это будет сделано.
«Сегодня мы констатируем, что с укрупнением самоуправлений выросли их административные и экономические возможности. В то же время реформа не устранила фискальные различия между регионами. Очень хорошо видно, что происходит в восточном приграничье и на границе с Литвой по сравнению с Ригой и прилегающими к ней территориями. Экономические различия по-прежнему огромны», — прокомментировал Таварс.
Министр привёл несколько примеров, когда границы краёв могли бы быть пересмотрены. В частности, речь идёт о выделении Озолниекского края из состава Елгавского края, чего добиваются жители Озолниеков.
«Мы прекрасно понимаем, что если выделить Озолниекский край из состава Елгавского края, то положение оставшейся части края ухудшится. Без чёткого альтернативного механизма финансирования это было бы неразумно», — отметил Таварс.
Также может обсуждаться восстановление отдельных Марупского и Бабитского краёв. Возможно и разделение на два края Южнокурземского края, в котором в 2021 году были объединены семь самоуправлений.
«Сократилось ли число занятых в Южнокурземском крае после объединения семи краёв? Нет, не сократилось, оно увеличилось», — заявил министр.
В свою очередь, вопрос об отделении части Гаркалнской волости и её присоединении к административной территории Адажской волости снят с повестки дня.
«Как Адажский, так и Гаркалнский край были достаточно самодостаточными и жизнеспособными, причём Гаркалнский край был одним из самых состоятельных», — добавил Таварс.
Министр считает, что решения о пересмотре границ краёв следует принимать без спешки, основываясь на выводах экспертов министерства по итогам оценки реформы.
«В этом году я не выступлю с предложением восстановить какое-либо самоуправление в его прежнем статусе, — подчеркнул Таварс. — Если сделать это сейчас, то вреда будет больше, чем пользы».
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