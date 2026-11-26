1 декабря 2014 года Приеде в Твиттере/X вступила в диалог по поводу прав однополых пар. Криста Баумане тогда написала, что гомосексуальные люди уезжают из Латвии туда, «где гомофобия не считается нормой». Приеде ответила: «Слава богу! Немцы в своё время расстреливали. Рождаемость повысится».

Тогда Приеде была депутатом думы Кандавского края и возглавляла местное отделение «Единства».