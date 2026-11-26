1 декабря 2014 года Приеде в Твиттере/X вступила в диалог по поводу прав однополых пар. Криста Баумане тогда написала, что гомосексуальные люди уезжают из Латвии туда, «где гомофобия не считается нормой». Приеде ответила: «Слава богу! Немцы в своё время расстреливали. Рождаемость повысится».
Тогда Приеде была депутатом думы Кандавского края и возглавляла местное отделение «Единства».
В тот же вечер LSM опубликовал скриншот твита. Слова Приеде осудили и её однопартийцы. Илзе Винькеле назвала реплику «недвусмысленной поддержкой насилия». Сама Приеде удалила запись и заявила, что её неправильно поняли. Вскоре она объявила об уходе из правления «Единства», а 9 декабря приостановила членство в партии.
К старой переписке Витолс вернулся после голосования 23 ноября 2026 года. В этот день члены парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям избрали Приеде своим председателем.
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