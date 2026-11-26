Международная федерация футбола (ФИФА) подверглась массированной кибератаке, в результате которой украдена внутренняя информация, сообщило агентство Reuters в четверг, 26 ноября. «ФИФА может подтвердить, что стала жертвой преступной кибератаки, в результате которой получен несанкционированный доступ к ограниченному набору личной и деловой информации», — заявил агентству представитель ФИФА.
Он уточнил, что в итоге злоумышленники так и не получили доступ к файлам закрытого проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), но «серьезное и неприемлемое нарушение конфиденциальности может иметь значительные последствия для пострадавших лиц». ФИФА не сообщила, сколько людей или организаций пострадали, когда произошла атака и какую именно деловую информацию она затронула.
Ответственность за взлом взяла на себя группа Handsome Boy Hacking Club, заявившая о получении доступа к более чем 12 ГБ внутренних документов. По данным источника Reuters, объем «скомпрометированных данных» составил менее 0,1% от общего массива информации, хранящейся в ФИФА.
FIFA Forward Enterprise ранее подвергался критике
Сразу после окончания чемпионата мира по футболу 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о намерении создать FFE — новую структуру для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Изначальный план заключался в привлечении до 4,2 млрд долларов за счет продажи 20-процентной доли в новой структуре, которая будет заниматься организацией мероприятий ФИФА, включая чемпионаты мира. Как сообщил Инфантино 1 августа, ФИФА отказалась от планов продать часть прав на ЧМ частным инвесторам на фоне резкой критики и угрозы бойкота со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Двумя днями ранее, 30 июля, все 55 национальных ассоциаций УЕФА решили бойкотировать турниры ФИФА, если Инфантино реализует свой план.
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