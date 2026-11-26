Он уточнил, что в итоге злоумышленники так и не получили доступ к файлам закрытого проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), но «серьезное и неприемлемое нарушение конфиденциальности может иметь значительные последствия для пострадавших лиц». ФИФА не сообщила, сколько людей или организаций пострадали, когда произошла атака и какую именно деловую информацию она затронула.

Ответственность за взлом взяла на себя группа Handsome Boy Hacking Club, заявившая о получении доступа к более чем 12 ГБ внутренних документов. По данным источника Reuters, объем «скомпрометированных данных» составил менее 0,1% от общего массива информации, хранящейся в ФИФА.