Коннор Пантер из Ноттингемского университета сопоставил места, где птицы гнездятся сегодня, с температурой, осадками, высотой местности и типом растительности. Затем он рассчитал, где в будущем сложатся похожие условия. Сегодня сапсану подходит около 110 тысяч квадратных километров страны. В одном из сценариев эта площадь вырастет до 191 тысячи.
Для птиц, которые охотятся с ним под одним небом, карта выглядит совсем иначе. У болотной совы и красного коршуна подходящих мест может стать заметно меньше. А у орлана-белохвоста, по расчётам модели, в Великобритании их почти не останется.
У прогноза есть важная оговорка: даже если климат сапсану подойдёт, ему ещё понадобятся добыча и безопасное место для гнезда. Согласно карте, территория может стать благоприятной задолго до того, как там поселится первая пара.
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