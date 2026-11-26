Для птиц, которые охотятся с ним под одним небом, карта выглядит совсем иначе. У болотной совы и красного коршуна подходящих мест может стать заметно меньше. А у орлана-белохвоста, по расчётам модели, в Великобритании их почти не останется.

У прогноза есть важная оговорка: даже если климат сапсану подойдёт, ему ещё понадобятся добыча и безопасное место для гнезда. Согласно карте, территория может стать благоприятной задолго до того, как там поселится первая пара.