Предоставление гарантии оформлено как поправки к закону о мерах по финансовой стабилизации «airBaltic», которые предусматривают, что государство может быть гарантом в этом процессе. Также законопроект дополнен статьей о том, что государство предоставляет гарантию в размере до 175 млн евро.
В среду эти поправки одобрила бюджетно-финансовая комиссия Сейма.
Поправки признаны срочными и рассматриваются в двух чтениях. Как ранее пояснили представители «airBaltic», срочность необходима, чтобы до середины декабря успеть подписать гарантию, подать необходимые документы в суд, который должен их рассмотреть и принять решение.
Министр сообщения Кришс Липшанс ранее сообщил журналистам, что в случае, если авиакомпания не получит вторую часть финансирования, в середине декабря ей, возможно, придется прекратить деятельность. Липшанс также признал, что «очереди на финансирование особо нет». Предложение о финансировании авиакомпании не гарантировано, и кредиторы могут отозвать его в любой момент.
Министр также отметил, что пока рано говорить о привлечении стратегического инвестора, так как потенциальные инвесторы намерены дождаться, удастся ли «airBaltic» избавиться от долгов, и лишь после этого принять решение об инвестициях.
Во вторник Кабинет министров концептуально поддержал предоставление «airBaltic» госгарантии в размере до 175 млн евро для привлечения частного финансирования с целью обеспечения непрерывности деятельности и продолжения процесса реструктуризации. Одновременно правительство поручило в срочном порядке направить на рассмотрение в Сейм поправки к закону о мерах по финансовой стабилизации «airBaltic».
Выбранное решение предусматривает, что финансирование «airBaltic» предоставят частные кредиторы, а государство даст гарантию для обеспечения выполнения определенных обязательств. Это позволит покрыть краткосрочные финансовые потребности компании без немедленных затрат из государственного бюджета. Цель этой меры — защитить долгосрочные экономические интересы Латвии, включая международную доступность и развитие Риги как регионального авиационного центра.
Гарантия может быть выдана только после утверждения в Сейме и необходимых согласований, включая одобрение Европейской комиссии.
Как ранее сообщил Липшанс, размер второй части финансирования для «airBaltic» составляет 125 млн евро, и для ее предоставления финансирующая сторона требует государственное поручительство в размере 175 млн евро, что включает также проценты по займу в размере 50 млн евро.
По словам Липшанса, получение дополнительного финансирования позволит «airBaltic» стабилизировать финансовую ситуацию в сложный зимний период. Одновременно предприятие должно выполнить несколько существенных предварительных условий, в том числе достичь соглашения с кредиторами о списании долговых обязательств и пересмотреть вопросы, связанные с парком самолетов.
В свою очередь, премьер-министр Андрис Кулбергс ранее сообщил журналистам, что одним из первоначальных условий выделения второй части финансирования является получение ответа от стратегического инвестора до 12 января следующего года. Поскольку к этому сроку письменного соглашения с инвестором, скорее всего, достичь не удастся, срок планируется перенести на весну.
Кулбергс также сообщил, что лично участвует в переговорах с двумя потенциальными стратегическими инвесторами «airBaltic».
Если весной не удастся привлечь стратегического инвестора и финансирующую сторону, которая была бы готова рефинансировать долговые обязательства «airBaltic» в размере 350 млн евро, существует риск, что государству придется выполнять обязательства по гарантии.
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