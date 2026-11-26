Министр сообщения Кришс Липшанс ранее сообщил журналистам, что в случае, если авиакомпания не получит вторую часть финансирования, в середине декабря ей, возможно, придется прекратить деятельность. Липшанс также признал, что «очереди на финансирование особо нет». Предложение о финансировании авиакомпании не гарантировано, и кредиторы могут отозвать его в любой момент.

Министр также отметил, что пока рано говорить о привлечении стратегического инвестора, так как потенциальные инвесторы намерены дождаться, удастся ли «airBaltic» избавиться от долгов, и лишь после этого принять решение об инвестициях.

Во вторник Кабинет министров концептуально поддержал предоставление «airBaltic» госгарантии в размере до 175 млн евро для привлечения частного финансирования с целью обеспечения непрерывности деятельности и продолжения процесса реструктуризации. Одновременно правительство поручило в срочном порядке направить на рассмотрение в Сейм поправки к закону о мерах по финансовой стабилизации «airBaltic».