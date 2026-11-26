Письма от руководства компании в октябре получили бортпроводники и пилоты airBaltic. По словам источников агентства, сотрудникам предложили перевестись в авиакомпанию Air Niugini из Папуа — Новой Гвинеи или уволиться.
Один из собеседников рассказал о третьем варианте — пилотам также предлагали отказаться от статуса капитана по летной подготовке и положенных за него надбавок.
AirBaltic также намерена сократить количество Airbus A220-300 в своем авиапарке с 54 до 36 самолетов к концу этого года, пишет Reuters. Прежде компания планировала расширить авиапарк до 100 самолетов к 2030 году.
Последние несколько лет airBaltic переживает кризис, начавшийся с массовой отмены рейсов из-за пандемии Covid-19 в 2020 году. Проблему усугубили войны: из-за российского вторжения в Украину у компании сократился пассажиропоток, а война на Ближнем Востоке привела к повышению цен на топливо.
Контрольный пакет акций компании принадлежит правительству Латвии. В сентябре airBaltic подала заявление о защите от кредиторов в США, а в октябре заявила о планах сократить от 500 до 700 рабочих мест.
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