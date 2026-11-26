Один из собеседников рассказал о третьем варианте — пилотам также предлагали отказаться от статуса капитана по летной подготовке и положенных за него надбавок.

AirBaltic также намерена сократить количество Airbus A220-300 в своем авиапарке с 54 до 36 самолетов к концу этого года, пишет Reuters. Прежде компания планировала расширить авиапарк до 100 самолетов к 2030 году.