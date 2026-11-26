A plump leopard nicknamed “Pan Baobao” is drawing visitors to a zoo in Panzhihua, Sichuan, for its resemblance to Clawhauser from Zootopia. Responding to comments about its weight, zoo staff said that the aging leopard is no longer being put on a diet, with care focused on keeping it healthy and well-fed.
— Shanghai Daily (@shanghaidaily) November 17, 2026
Упитанный Паньбаобао прославился сходством с добродушным полицейским из мультфильма «Зверополис». Посмотреть на него приезжают со всего Китая. «У него даже пятна растянулись», — пошутил один из посетителей. Другой, поглядев на хищника, осмелел: «Кажется, я бы его обогнал».
По словам сотрудника зоопарка, недавний осмотр показал, что леопард чувствует себя хорошо, а его вес заметно не изменился. Обычно Паньбаобао съедает чуть больше полукилограмма говядины в день. Иногда для разнообразия ему дают курицу.
Двигается пятнистый пенсионер по настроению: поест, поспит, время от времени обойдёт свои владения. Чтобы у него был ещё один повод размять лапы, смотрители положили в вольер мяч.
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