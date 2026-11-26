День будет преимущественно солнечным, со слабым северным ветром. На востоке страны возможна облачность. Температура воздуха днем составит -3…+3 градуса.
В Риге в пятницу ожидается преимущественно ясная погода, без осадков. Температура воздуха в столице утром составит -3 градуса, в пригородах — до -7 градусов, днем — около нуля градусов.
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