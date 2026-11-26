В субботу, 21 ноября, Гунтарс с женой гуляли по лесу и заметили, что Драго чем-то заинтересовался за деревьями. На краю просеки лежали три щенка. Двое уже погибли. Третий, чёрный, был таким холодным, что, когда ему попытались дать поесть, он едва шевелил ртом.
По оценке ветеринара, найдёнышу было всего 10–12 дней, а на холоде он мог провести около суток. Когда семья беседовала с журналистами, Лаценс ещё даже не открыл глаза. Зато уже умел дать знать, что проголодался: каждые три-четыре часа ему готовили бутылочку со смесью.
Полиция начала уголовный процесс и просит откликнуться тех, кто в тот день видел в лесу возле Стенде подозрительную машину или людей. Помочь могут и те, кто знает, что у чьей-то собаки недавно родились, а затем исчезли щенки.
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