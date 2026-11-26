По оценке ветеринара, найдёнышу было всего 10–12 дней, а на холоде он мог провести около суток. Когда семья беседовала с журналистами, Лаценс ещё даже не открыл глаза. Зато уже умел дать знать, что проголодался: каждые три-четыре часа ему готовили бутылочку со смесью.

Полиция начала уголовный процесс и просит откликнуться тех, кто в тот день видел в лесу возле Стенде подозрительную машину или людей. Помочь могут и те, кто знает, что у чьей-то собаки недавно родились, а затем исчезли щенки.