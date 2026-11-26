Депутат от оппозиции Эдмунд Юревицс («Новое Единство») в ходе дебатов заявил, что «в очередной раз повторяется история в стиле Гаусса», поскольку голосование вновь проводится в последний момент. Политик поинтересовался у депутатов, знают ли они сами, за что собираются голосовать.

«Нельзя голосовать в последний момент», — сказал Юревицс, напомнив, что именно такие слова ранее по этому вопросу произносил премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединённый список»), когда ещё находился в оппозиции.

Вместе с тем Юревицс отметил, что фракция «Нового Единства» поддержит airBaltic. Он подчеркнул, что независимо от того, находится ли политическая сила у власти или в оппозиции, необходимо поддерживать вопросы государственной важности.