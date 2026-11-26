За законопроект проголосовали 78 депутатов, против — 16. Его поддержали все парламентские фракции, за исключением депутатов «Суверенной власти/Объединения младолатышей» (СВ/ОМ), а также депутата от партии «Латвия на первом месте» (ЛПМ) Екатерины Ивановой.
Наши читатели в утреннем опросе проявили недюжинное знание политических реалий страны.
Депутат от оппозиции Эдмунд Юревицс («Новое Единство») в ходе дебатов заявил, что «в очередной раз повторяется история в стиле Гаусса», поскольку голосование вновь проводится в последний момент. Политик поинтересовался у депутатов, знают ли они сами, за что собираются голосовать.
«Нельзя голосовать в последний момент», — сказал Юревицс, напомнив, что именно такие слова ранее по этому вопросу произносил премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединённый список»), когда ещё находился в оппозиции.
Вместе с тем Юревицс отметил, что фракция «Нового Единства» поддержит airBaltic. Он подчеркнул, что независимо от того, находится ли политическая сила у власти или в оппозиции, необходимо поддерживать вопросы государственной важности.
Депутат от оппозиции Инна Дьери (СВ/ОМ) в ходе дебатов заявила, что речь идёт о том, позволить ли в очередной раз ограбить государство. Она отметила, что национальные авиакомпании существовали и в других странах, однако уже обанкротились. Дьери подчеркнула, что Латвия продолжает «кормить национальную авиакомпанию», которой только и делают, что дают деньги. «Если человек берёт ипотечный кредит, он должен вернуть эти деньги», — сказала политик.
Она раскритиковала руководство airBaltic, которое ничего не сделало для предотвращения банкротства. Дьери подчеркнула, что её избиратели не хотят продолжения этой истории с airBaltic и дальнейшего разбазаривания государственных средств. Политик напомнила, что в Латвии собирают пожертвования на лечение больных детей. «Кому это нужно?» — спросила Дьери, критикуя необходимость очередного спасения airBaltic государством.
Другие депутаты от СВ/ОМ также подчеркнули, что средства, предназначенные для спасения airBaltic, можно направить на другие цели, например на здравоохранение. Оппозиционные депутаты упрекнули правительство Кулбергса в том, что сейчас недостаточно информации о государственной гарантии и о том, не потребуются ли в будущем дополнительные финансовые средства.
Депутаты СВ/ОМ напомнили о прежних выступлениях в Сейме депутатов «Объединённого списка», которые, находясь в оппозиции, не поддерживали вложение средств в airBaltic, ссылаясь на недостаток информации.
Депутат Петерис Димантс («Объединённый список»), в частности, раскритиковал «Новое Единство», заявив, что именно эта партия несёт часть ответственности за сложившуюся в airBaltic ситуацию. Сейчас же появилась надежда, что airBaltic удалось спасти. «В основе голосования лежит решение проблемы», — сказал Димантс, подчеркнув также роль Кулбергса в спасении компании.
Парламентарий Янис Уртанс («Объединённый список») заявил, что, учитывая предшествующие события, скептическое отношение к государственной гарантии вполне обоснованно, однако сейчас предпринимаются реальные шаги по реструктуризации предприятия. Депутат призвал проголосовать за предоставление гарантии.
Руководитель фракции «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс заявил, что airBaltic уже неоднократно приходилось спасать. Он раскритиковал бывшего руководителя авиакомпании Мартина Гаусса, а также бывших министров сообщения от партии «Прогрессивные» за выпущенные в 2024 году облигации на сумму 380 млн евро с процентной ставкой 14,5% годовых.
Шлесерс отметил, что история airBaltic — это не «история неудачи одного дня». Политик призвал отделять неприязнь к тому или иному политику от вопросов, касающихся Латвии. По его мнению, стране необходима авиакомпания, обеспечивающая как можно больше прямых рейсов в европейские города.
Депутат заявил, что «небольшую надежду» ему даёт проходящий в США процесс реструктуризации по процедуре Chapter 11, который «очищает компанию». Он призвал в течение полугода обеспечить привлечение инвестора для авиакомпании и аэропорта.
Шлесерс сообщил, что во фракции ЛПМ будет свободное голосование и большинство депутатов поддержит предоставление гарантии. По его словам, ЛПМ готова довериться премьер-министру Андрису Кулбергсу, но при условии, что премьер не допустит попадания этих денег в руки держателей облигаций.
Руководитель парламентской фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваевс заявил, что партия поддержит предоставление государственной гарантии, однако депутатов фракции беспокоит ряд вопросов. В частности, он отметил, что правительство ещё в сентябре знало о возможной необходимости предоставления гарантии. Кроме того, Шуваевс сообщил, что в комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) прозвучали противоречивые мнения о том, согласована ли потенциальная государственная помощь с Европейской комиссией (ЕК).
Шуваевс также отметил, что возрастает риск того, что уже в феврале или марте Сейму придётся предоставить дополнительную гарантию на 50 млн евро. Он выразил обеспокоенность и тем, удастся ли до марта следующего года привлечь стратегического инвестора для авиакомпании.
В свою очередь депутат Ольга Петкевич (ЛПМ) заявила: «Пусть airBaltic тонет». В своём выступлении она напомнила, что в 2016 году Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (ДЛРЗ) обратился к правительству с просьбой предоставить государственные гарантии для получения банковского кредита, однако тогда ему лишь сказали: «Пусть тонет».
Депутат отметила, что ДЛРЗ пострадал от геополитических изменений, обращался за поддержкой к центральным властям, но неоднократно получал отказ. Петкевич подчеркнула, что зарезервированные в государственном бюджете для airBaltic средства необходимы для решения гораздо более важных вопросов — здравоохранения, поддержки людей с инвалидностью, учителей и семей с детьми.
Руководитель парламентской фракции Национального объединения (НО) Артур Бутанс призвал оппозиционные партии предлагать альтернативные решения, а не рассказывать «жалостливые истории», увязывая предоставление гарантии airBaltic с потерями бюджета здравоохранения. Он предложил назвать сумму, в которую экономике обойдётся отказ от спасения предприятия.
Депутат Эдмунд Зивтиньш (ЛПМ) заявил, что в 14-м Сейме, когда необходимо было голосовать за списание долгов airBaltic, ЛПМ подошла к этому вопросу с государственных позиций. Он отметил, что сейчас ситуация совершенно иная, нежели в период пребывания у власти «Нового Единства». По словам депутата, теперь вопрос стоит иначе, поскольку у власти находится Кулбергс, а прежние министры не понимали ситуации в отрасли. ЛПМ выразила доверие Кулбергсу ещё до выборов, поскольку партия видит реальные дела и верит, что это предприятие можно «оживить».
Разрешение на предоставление государственной гарантии оформлено в виде поправок к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic. Они предусматривают, что государство также может выступать гарантом, а сам закон дополнен статьёй о предоставлении государственной гарантии на сумму 175 млн евро.
В среду эти поправки поддержала комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам).
Поправки рассматриваются в срочном порядке, а это означает, что их предстоит принять ещё во втором, окончательном чтении. Срочность необходима для того, чтобы до середины декабря успеть подписать гарантию, представить необходимые документы в американский суд, а суд, в свою очередь, успел их рассмотреть и принять решение.
Министр сообщения Криш Липшанс ранее сообщил журналистам, что депутаты комиссии очень тщательно ознакомились с ситуацией в airBaltic.
Липшанс также признал, что в случае неполучения второго транша финансирования авиакомпании, возможно, придётся прекратить деятельность уже в середине декабря. Министр также заявил, что «особенно большой очереди из желающих предоставить финансирование нет». Он не скрывал, что данное предложение о финансировании не гарантировано и кредиторы могут в любой момент от него отказаться.
Министр также отметил, что пока говорить о привлечении стратегического инвестора нельзя, поскольку инвесторы, очевидно, хотят дождаться, избавится ли airBaltic от долгов, и только после этого решить, стоит ли вкладывать средства.
В Министерстве сообщения сообщили, что во вторник правительство концептуально поддержало предоставление государственной гарантии на сумму до 175 млн евро для привлечения частного финансирования airBaltic с целью обеспечения непрерывной деятельности предприятия и продолжения процесса реструктуризации.
Одновременно правительство поручило в срочном порядке направить на рассмотрение Сейма поправки к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic, предусматривающие предоставление Кабинету министров полномочий принимать решение о выдаче гарантии.
Выбранное решение предусматривает, что финансирование airBaltic предоставят частные кредиторы, а государство гарантирует исполнение обязательств, обеспечив тем самым краткосрочные потребности предприятия в финансировании без немедленного расходования средств государственного бюджета. Гарантия может быть предоставлена только после получения соответствующих полномочий от Сейма и необходимых согласований, включая одобрение Европейской комиссии.
Липшанс ранее пояснил журналистам, что размер второго транша финансирования составляет 125 млн евро, однако для его предоставления кредитор требует государственной гарантии на сумму 175 млн евро, включающую также проценты по кредиту в размере 50 млн евро.
Липшанс пояснил, что кредитор сначала предъявит требования к airBaltic, однако если авиакомпания не сможет выполнить свои обязательства, в силу вступят обязательства государства как гаранта. Одновременно предполагается ходатайствовать о предоставлении кредитору приоритета перед остальными кредиторами, а в случае исполнения гарантийных обязательств государство также получит статус приоритетного кредитора.
Дополнительное финансирование позволит авиакомпании стабилизировать финансовое положение в зимний период, одновременно продолжая работу над существенным сокращением долговых обязательств, достижением соглашений с кредиторами и пересмотром авиапарка. К весне предприятие должно добиться прогресса в привлечении стратегического инвестора и найти возможности для рефинансирования долговых обязательств на более выгодных условиях, отметил Липшанс.
В свою очередь премьер-министр Андрис Кулбергс ранее пояснил журналистам, что одним из первоначальных условий получения второго транша финансирования было получение ответа от стратегического инвестора до 12 января следующего года. Поскольку к этому сроку, скорее всего, не удастся достичь письменного соглашения, срок предполагается перенести на весну.
Кулбергс также сообщил, что лично участвует в переговорах с двумя потенциальными стратегическими инвесторами.
Если весной не удастся привлечь стратегического инвестора и кредитора, готового рефинансировать долговые обязательства airBaltic на сумму 350 млн евро, существует риск того, что государству придётся выполнить свои гарантийные обязательства.
Кулбергс признал, что предоставление гарантии сократит фискальное пространство государства. Часть средств уже зарезервирована в планах Министерства финансов, однако в случае успешного привлечения стратегического инвестора фискальное пространство можно будет высвободить.
Как уже сообщалось, суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка 19 октября утвердил схему финансирования деятельности airBaltic по механизму debtor-in-possession (DIP) на сумму до 350 млн евро, однако вопрос о приоритетности обеспечения, предоставляемого новым кредиторам, по отношению к существующим обеспеченным кредиторам пока не решён.
Утверждённый механизм финансирования предусматривает первый транш в размере 175 млн евро, второй — до 125 млн евро и третий — до 50 млн евро.
Из первого транша DIP-финансирования airBaltic использовала 78,925 млн евро для выкупа восьми самолётов Airbus A220 и семи двигателей.
В общей сложности airBaltic получила юридически обязывающие обязательства кредиторов предоставить до 350 млн евро нового DIP-финансирования для обеспечения ликвидности и деятельности предприятия в ходе процедуры Chapter 11.
Привлечение финансирования организовала компания SVP, а обязательства по его предоставлению взяли на себя Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка составляет SOFR + 8%, то есть в настоящее время около 12%, однако в рамках этого процесса предусмотрены также дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 млн евро.
Ранее airBaltic планировала привлечь от держателей облигаций до 257 млн евро под 25% годовых, однако этот план финансирования реализован не будет.
Процедура Chapter 11 защищает airBaltic от требований кредиторов до завершения реструктуризации обязательств.
В компании сообщают, что полёты и обслуживание клиентов продолжатся в обычном режиме. Все рейсы будут выполняться в соответствии с запланированной полётной программой, приобретённые билеты и бронирования остаются действительными, а пассажиры могут по-прежнему покупать билеты и путешествовать с airBaltic.
На завершающем этапе процедуры Chapter 11 предполагается разработать план реорганизации, который должен будет утвердить суд. Ожидается, что процесс может завершиться в середине 2027 года.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. Убытки концерна airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 финансового инвестора, датского предпринимателя Ларса Тусена, — 1,62%, прочим акционерам — 0,01%. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.
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