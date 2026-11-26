За отзыв Калвиньша с должности президента ЛАН проголосовали 110 участников общего собрания, против — 61, ещё 11 бюллетеней были признаны недействительными.
Калвиньш занимает должность президента ЛАН с 2020 года. В конце 2024 года он был переизбран на второй четырёхлетний срок, который истекает в 2028 году.
Согласно уставу ЛАН, срок полномочий должностных лиц академии составляет четыре года, при этом избрание на каждую из должностей допускается не более двух раз подряд.
Как сообщалось, в конце октября президент ЛАН Калвиньш распространил открытое письмо к общественности и СМИ, в котором заявил, что рассматривает возможность ухода с должности в связи с ситуацией вокруг его рекомендации о предоставлении латвийского гражданства гражданке Индии Дивье Вишванате.
Позднее он сообщил, что обратился в Сенат ЛАН с просьбой отозвать его с должности президента академии.
15 октября Сейм принял закон о предоставлении гражданства Вишванате, однако уже 22 октября принял другой закон, отменивший предыдущее решение, поскольку в публичном пространстве возникли сомнения относительно её образования, научных публикаций и обоснованности предоставления гражданства.
Президиум ЛАН ранее заявил, что президент академии, рекомендуя предоставить Вишванате латвийское гражданство, действовал в рамках своих полномочий. Президиум указал, что рекомендательное письмо было подготовлено добросовестно, на основании предоставленной Калвиньшу информации.
Тем временем Генеральная прокуратура начала проверку в связи с процессом получения Вишванатой латвийского гражданства. Прокуратура также оценит «фактическую роль и систематическое участие» ЛАН в случаях предоставления гражданства. В рамках проверки будут изучены и факторы, повлиявшие на предоставление латвийского гражданства супругу Вишванаты Канану Вишванату.
В свою очередь, Министерство образования и науки (МОН) передало на согласование проект распоряжения о создании межведомственной комиссии для оценки правового статуса, функций и роли ЛАН в государственной системе науки, свидетельствует информация на портале правовых актов.
В состав комиссии планируется включить представителей МОН, Министерства финансов, Государственной канцелярии, ЛАН, Латвийского совета по науке, высших учебных заведений и научных учреждений, а также Латвийского объединения молодых учёных (LJZA).
По итогам оценки комиссия должна будет подготовить предложения по дальнейшему развитию ЛАН и возможному совершенствованию правового регулирования и модели деятельности академии. Отчёт о проделанной работе необходимо представить правительству до 31 мая 2027 года.
Необходимость проведения оценки обосновывается изменениями, осуществлёнными в последние годы в сфере управления наукой и высшим образованием. МОН указывает на отсутствие комплексной оценки модели деятельности академии, в том числе в отношении её финансирования из государственного бюджета и сотрудничества с научными учреждениями.
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