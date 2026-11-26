Калвиньш занимает должность президента ЛАН с 2020 года. В конце 2024 года он был переизбран на второй четырёхлетний срок, который истекает в 2028 году.

Согласно уставу ЛАН, срок полномочий должностных лиц академии составляет четыре года, при этом избрание на каждую из должностей допускается не более двух раз подряд.