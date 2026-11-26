Стафецкис — конечный бенефициар всех пяти компаний. Их основные направления деятельности — управление недвижимостью и консультирование бизнеса. Каждый инвестор вложил ровно 50 000 евро — предусмотренный законом минимум. Взамен инвесторы получили доли в капитале без права голоса. Стафецкис сначала согласился ответить на вопросы Ir о работе компаний и привлечении инвестиций, но позже отказался от комментариев.
Ранее Стафецкис возглавлял в Минэкономики департамент конкурентоспособности предпринимательства. Он покинул этот пост после скандала вокруг участия Латвии в выставке Expo 2015 в Милане. По этому делу ему предъявили обвинение в неисполнении обязанностей должностного лица. Прокуратура оценивает ущерб государству в 376 900 евро. Судебное разбирательство продолжается.
Всего с 2020 года для получения латвийского ВНЖ 258 иностранных инвесторов вложили средства в 71 зарегистрированную в стране компанию. По данным Ir, инвесторов привлекают в том числе предприятия с минимальным или нулевым оборотом. Так, восемь иностранцев получили ВНЖ благодаря вложениям в компанию Lights, у которой, как пишет журнал, никогда не было оборота. Компания принадлежит Нине Линде, руководителю Института экономики Латвийской академии наук.
На 1 ноября 2026 года действующие ВНЖ, выданные на основании инвестиций в капитал предприятий, имели 416 человек, включая членов семей инвесторов. Больше всего среди них было граждан Индии, Турции, Вьетнама и Китая.
По оценке Ir, в Латвии самый низкий в ЕС порог инвестиций для получения вида на жительство. Летом Сейм отменил возможность получить временный ВНЖ за покупку недвижимости. Для тех, кто вкладывает деньги в капитал предприятий, такую возможность сохранили, однако срок действия разрешений сократили с пяти до двух лет.
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