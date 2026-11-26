Ранее Стафецкис возглавлял в Минэкономики департамент конкурентоспособности предпринимательства. Он покинул этот пост после скандала вокруг участия Латвии в выставке Expo 2015 в Милане. По этому делу ему предъявили обвинение в неисполнении обязанностей должностного лица. Прокуратура оценивает ущерб государству в 376 900 евро. Судебное разбирательство продолжается.

Всего с 2020 года для получения латвийского ВНЖ 258 иностранных инвесторов вложили средства в 71 зарегистрированную в стране компанию. По данным Ir, инвесторов привлекают в том числе предприятия с минимальным или нулевым оборотом. Так, восемь иностранцев получили ВНЖ благодаря вложениям в компанию Lights, у которой, как пишет журнал, никогда не было оборота. Компания принадлежит Нине Линде, руководителю Института экономики Латвийской академии наук.