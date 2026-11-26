Как считают «Прогрессивные», из формулировки нельзя однозначно сделать вывод о том, как будет распределено финансирование между государственной обороной и внутренней безопасностью, поэтому партия требует разъяснить, планирует ли правительство возможность сократить финансирование государственной обороны с 5% до 3,5% от ВВП, направив полученные таким образом средства полностью или частично на внутреннюю безопасность.

Также оппозиция спрашивает, планирует ли правительство подать в Сейм поправки к Закону о финансировании государственной обороны, изменив установленный в нем минимальный объем финансирования государственной обороны или порядок его расчета.