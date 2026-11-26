В разделе правительственной декларации о внутренней безопасности написано, что «правительство заботится о стабильном финансировании внутренней безопасности, предусматривая формулу от валового внутреннего продукта (ВВП) (3,5%+1,5%)». Разъяснений этой формулы в декларации нет.
Как считают «Прогрессивные», из формулировки нельзя однозначно сделать вывод о том, как будет распределено финансирование между государственной обороной и внутренней безопасностью, поэтому партия требует разъяснить, планирует ли правительство возможность сократить финансирование государственной обороны с 5% до 3,5% от ВВП, направив полученные таким образом средства полностью или частично на внутреннюю безопасность.
Также оппозиция спрашивает, планирует ли правительство подать в Сейм поправки к Закону о финансировании государственной обороны, изменив установленный в нем минимальный объем финансирования государственной обороны или порядок его расчета.
«Прогрессивные» хотят выяснить, было ли оценено возможное влияние сокращения финансирования обороны на развитие военного потенциала Латвии и консультировалось ли правительство с НАТО о возможном перераспределении финансирования на внутреннюю безопасность. На саммите НАТО в 2025 году было достигнуто соглашение о том, что к 2035 году страны должны направлять на безопасность 5% ВВП, в том числе не менее 3,5% ВВП на нужды, непосредственно связанные с обороной, а 1,5% — на более широкое укрепление безопасности.
Депутаты подчеркивают, что увеличение финансирования внутренней безопасности не должно угрожать развитию военного потенциала Национальных вооруженных сил, выполнению взятых на себя обязательств и реализации долгосрочных планов развития государственной обороны.
Запрос адресован премьер-министру Андрису Кулбергсу, министру внутренних дел Янису Домбраве и министру обороны Райвису Мелнису.
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