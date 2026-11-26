Янис Домбрава в социальных сетях выразил недоумение по поводу решения окружного суда, обязавшего министра временно предоставить гражданке России вид на жительство. Министр утверждал, что в судебном решении использована «искажённая интерпретация истории», поскольку в нём не упоминается факт оккупации Латвии, а перемещение населения в советское время характеризуется как внутренняя миграция в рамках одного государства.
Министр также упрекнул суд в том, что тот якобы не принял во внимание статус латышского языка как единственного государственного языка и тот факт, что женщина, длительное время проживая в Латвии, не считала необходимым овладеть латышским языком.
Окружной суд сообщает, что рассматривался исключительно вопрос о применении меры временной защиты, которая действовала бы на протяжении судебного разбирательства, а не само дело по существу. В рамках временной защиты суд признал, что право на неприкосновенность семейной жизни не может определяться исключительно формальным юридическим статусом лица.
Ояр Приедитис, председатель Административного окружного суда: «При рассмотрении вопроса о временной защите были учтены гуманитарные соображения, а именно длительное проживание женщины в Латвии и тот факт, что с 2019 года на её попечении в рамках внесемейного ухода находятся двое малолетних детей. Суд, приведя надлежащее обоснование, признал, что эти обстоятельства дают основания для предоставления женщине временного вида на жительство на период судебного разбирательства. Вместе с тем Административный окружной суд категорически отвергает обвинения в том, что в его решении якобы поставлен под сомнение факт оккупации Латвии или предложена альтернативная трактовка истории, поскольку эти факты не подлежат сомнению. Вопросы истории Латвии в данном случае вообще не рассматривались. Публичная критика судебных решений должна основываться на их фактическом содержании, а не на приписываемых им утверждениях. В основе решения окружного суда лежала необходимость обеспечить защиту прав человека и семейной жизни до окончательного разрешения спора, а не давать оценку истории Латвии или вопросу оккупации».
Как уже писал PRESS.LV, подробности судебного разбирательства, вызвавшего возмущение министра внутренних дел Яниса Домбравы, обнародовала юрист Елизавета Кривцова.
Речь идёт о немолодой гражданке России, которая на протяжении семи лет воспитывала двух приёмных детей. Однако женщина подпала под массовое аннулирование видов на жительство граждан России и за четыре года так и не смогла сдать экзамен по латышскому языку.
Поскольку одним из условий, позволяющих иностранцу быть приёмным родителем в Латвии, является наличие вида на жительство, сиротский суд был вынужден забрать детей из семьи.
По словам Кривцовой, министр внутренних дел в ходе судебного разбирательства отстаивал позицию, согласно которой детям следовало бы найти другую семью, а женщина, не овладевшая государственным языком, не может служить для них надлежащим примером жизни в латвийском обществе.
«Плачут дети, плачут родители», — так описала последствия этого решения Кривцова.
Административный суд, однако, счёл необходимым защитить право детей и их приёмной матери на семейную жизнь и обязал министра предоставить женщине временный вид на жительство на период судебного разбирательства. Именно это решение и вызвало публичную критику со стороны Домбравы.
Кривцова тогда также поставила вопрос о допустимости публичного давления представителя исполнительной власти на судебную власть и напомнила, что в правовом государстве защита прав человека имеет не меньшее значение, чем защита государственных интересов.
Юрист обратила внимание и на противоречие между декларируемой министром приверженностью семейным ценностям и его позицией в конкретном деле, где речь идёт о разлучении детей с воспитывавшей их в течение семи лет женщиной.
Таким образом, нынешнее заявление Административного окружного суда стало официальным ответом на обвинения министра. При этом окончательное решение по существу дела о предоставлении вида на жительство ещё не принято.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.