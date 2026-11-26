Ояр Приедитис, председатель Административного окружного суда: «При рассмотрении вопроса о временной защите были учтены гуманитарные соображения, а именно длительное проживание женщины в Латвии и тот факт, что с 2019 года на её попечении в рамках внесемейного ухода находятся двое малолетних детей. Суд, приведя надлежащее обоснование, признал, что эти обстоятельства дают основания для предоставления женщине временного вида на жительство на период судебного разбирательства. Вместе с тем Административный окружной суд категорически отвергает обвинения в том, что в его решении якобы поставлен под сомнение факт оккупации Латвии или предложена альтернативная трактовка истории, поскольку эти факты не подлежат сомнению. Вопросы истории Латвии в данном случае вообще не рассматривались. Публичная критика судебных решений должна основываться на их фактическом содержании, а не на приписываемых им утверждениях. В основе решения окружного суда лежала необходимость обеспечить защиту прав человека и семейной жизни до окончательного разрешения спора, а не давать оценку истории Латвии или вопросу оккупации».

Как уже писал PRESS.LV, подробности судебного разбирательства, вызвавшего возмущение министра внутренних дел Яниса Домбравы, обнародовала юрист Елизавета Кривцова.

Речь идёт о немолодой гражданке России, которая на протяжении семи лет воспитывала двух приёмных детей. Однако женщина подпала под массовое аннулирование видов на жительство граждан России и за четыре года так и не смогла сдать экзамен по латышскому языку.