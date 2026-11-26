«Вы даже представить себе не можете, какой кайф мне сейчас ездить в тёплой машине и не думать об этом. Когда раньше ездил на электромобиле, это была реальная проблема — ты можешь выбрать одно. Тепло или доехать до следующей зарядки. Никогда оба сразу», — пишет он.

По словам водителя, в сильные морозы он даже опасался выезжать с семьёй за город. «Какой тогда смысл в такой машине?» — задаётся он вопросом.