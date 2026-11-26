По словам Зиле, от предстоящего выступления фон дер Ляйен он ждёт прежде всего ответа на вопрос, что удалось сделать по уже объявленным программам. Год назад ЕС разработал оборонный план «Готовность-2030» (Readiness 2030, прежнее название — ReArm Europe), предложил ввести Европейский оборонный семестр, усилить наблюдение за восточным флангом и создать «Европейскую стену дронов».

«Я бы не обрадовался, если бы председатель Еврокомиссии объявила ещё о пяти новых инициативах без ясного понимания, куда мы движемся», — сказал Зиле. В качестве примера он привёл программу наблюдения за восточным флангом. Предусмотренные ею 60 млн евро на улучшение взаимодействия, по его словам, застряли на уровне чиновников. Странам нужны понятные правила, по которым они смогут получить эти деньги в среднесрочной перспективе. Иначе, считает депутат, программа не заработает.

Идею «стены дронов» Зиле поддерживает, но сомневается в эффективности системы, если для перехвата сравнительно дешёвого беспилотника каждый раз приходится расходовать дорогую ракету. Он предлагает по примеру Украины создать постоянно действующий рубеж защиты от дронов. Его строительство и адаптация технологий обойдутся дорого, признал депутат, зато в дальнейшем отражение атак будет стоить значительно дешевле.