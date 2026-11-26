«В Балтии мы уже не хотим называть происходящее „гибридной войной“. Для этого слишком поздно. Это настоящая война. Конечно, по масштабу она несопоставима с войной в Украине», — сказал Зиле.
Он напомнил, что беспилотники над Литвой появились не вчера, а летом дроны несколько раз залетали и на восток Латвии. Для местных жителей каждая такая тревога имеет вполне ощутимые последствия. При угрозе закрывают школы и отменяют общественный транспорт. Если человеку нужно проехать 200 километров до Риги, чтобы попасть к врачу, поездка становится почти невозможной.
Что стало с обещанной «стеной дронов»
По словам Зиле, от предстоящего выступления фон дер Ляйен он ждёт прежде всего ответа на вопрос, что удалось сделать по уже объявленным программам. Год назад ЕС разработал оборонный план «Готовность-2030» (Readiness 2030, прежнее название — ReArm Europe), предложил ввести Европейский оборонный семестр, усилить наблюдение за восточным флангом и создать «Европейскую стену дронов».
«Я бы не обрадовался, если бы председатель Еврокомиссии объявила ещё о пяти новых инициативах без ясного понимания, куда мы движемся», — сказал Зиле. В качестве примера он привёл программу наблюдения за восточным флангом. Предусмотренные ею 60 млн евро на улучшение взаимодействия, по его словам, застряли на уровне чиновников. Странам нужны понятные правила, по которым они смогут получить эти деньги в среднесрочной перспективе. Иначе, считает депутат, программа не заработает.
Идею «стены дронов» Зиле поддерживает, но сомневается в эффективности системы, если для перехвата сравнительно дешёвого беспилотника каждый раз приходится расходовать дорогую ракету. Он предлагает по примеру Украины создать постоянно действующий рубеж защиты от дронов. Его строительство и адаптация технологий обойдутся дорого, признал депутат, зато в дальнейшем отражение атак будет стоить значительно дешевле.
Почему переброс военных из Роттердама в Балтию может занять месяцы
Ещё одной проблемой Зиле назвал переброс войск и техники между странами ЕС. По его оценке, подразделению, которое получит приказ отправиться из порта Роттердама в Нидерландах в Латвию или Литву, могут понадобиться месяцы из-за одних только согласований.
Главным препятствием Зиле считает бюрократию. Даже если денег достаточно, дороги пригодны для проезда, а мосты выдерживают технику, у каждой страны остаются собственные таможенные требования к военным грузам, правила передвижения и формы документов. Именно эти препятствия, по его мнению, должны устранить единые правила ЕС о военной мобильности.
Зиле ожидает, что голосование по этой инициативе состоится в 2027 году. Если его отложат, обсуждения продолжатся, а время будет уходить. По словам депутата, ЕС должен активнее заниматься безопасностью своих членов. Существование НАТО, подчеркнул он, не даёт оснований отодвигать их национальные интересы на второй план.
Дрон со взрывчаткой сбили в 60 километрах от границы
Пятрас Ауштрявичюс дал более положительную оценку тому, чего ЕС добился после выступления фон дер Ляйен в 2025 году. Он отметил изменения в оборонном бюджете и политике союза, а также появление новых финансовых инструментов, в том числе SAFE. «ЕС ещё никогда не действовал в сфере обороны так быстро и согласованно», — сказал литовский депутат. Теперь, по его словам, перераспределённые бюджетные средства нужно превратить в реальные оборонные инвестиции, которые отвечают запросам европейцев.
При этом за последний год угрозы стали гораздо более прямыми, подчеркнул Ауштрявичюс. В ночь на 15 сентября, вскоре после полуночи, в Литве сбили беспилотник со взрывчаткой, прилетевший со стороны Беларуси. На перехват потребовалось время, и дрон успел углубиться примерно на 60 километров. По оценке депутата, его следовало сбить уже в пяти-десяти километрах от границы. Подобные угрозы, добавил он, возникают в ЕС всё чаще.
По мнению Ауштрявичюса, российская военная агрессия против Украины угрожает и самому Евросоюзу, поскольку Москва считает Европу своим противником. «С точки зрения России, все, кто поддерживает Украину, должны быть наказаны и заплатить высокую цену», — сказал он. Депутат считает, что Европе предстоит понять, как далеко готовы зайти Россия и её союзники, среди которых он назвал Китай, Беларусь и Северную Корею. По его оценке, авторитарные режимы готовы предпринимать действия с масштабными последствиями даже при небольших затратах.
Санкции против России и членство Украины в ЕС
Ауштрявичюс считает, что Россия не готова к мирным переговорам, поскольку рассчитывает захватить ещё больше территории и принудить Украину к капитуляции. Для Европы это решающий момент, и паника или разногласия никому не пойдут на пользу. Поводов для оптимизма во внутренней политике ЕС депутат тоже видит мало. По его словам, в Европе растёт влияние крайне правых и левых сил, чьи позиции по отдельным вопросам отвечают требованиям Москвы.
Ауштрявичюс призвал ЕС использовать все доступные средства сдерживания и сохранить санкции. Он назвал их наименее затратным способом сдерживать Россию и отметил, что российская экономика уже ощутила их последствия. «Важно помнить, что у проблем безопасности нет решения на уровне одной страны. Это вопрос всего ЕС, потому что мы все находимся в одном пространстве», — сказал депутат.
Одним из важнейших способов помочь Украине участники дискуссии назвали её вступление в Евросоюз в качестве полноправного члена. Это политическая цель, но при её обсуждении Европе следует всерьёз оценивать противника. Зиле подчеркнул, что Украина обладает наиболее ценным военным опытом и в военном отношении является, по его оценке, сильнейшей страной Европы.
«Чем дальше от Москвы, тем меньше кажется угроза», — сказал Зиле. Однако если Евросоюз потеряет часть своей территории и своих граждан, последствия почувствуют все европейцы, как бы далеко от России они ни жили. Поэтому, заключил он, каждая страна ЕС должна и сама быть готова к возможным угрозам.
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