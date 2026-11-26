«Еду в поезде с учениками Саласпилсской основной школы и их педагогами. Всё общение идёт на языке российской федерации, педагоги разговаривают с учениками по-русски! Так это и есть та самая единая школа? Сколько ещё будет продолжаться русификация?», — написала Ланга в Твиттере/X и отметила Министерстов образования и Саласпилсское самоуправление.
Из последнего ей немедленно ответили.
«Я получила молниеносный ответ от руководителя отдела образования Тии Александровой. Она благодарит за информацию, подчёркивает, что общение с учениками по-русски недопустимо, и сообщает, что сегодня директор основной школы даст объяснения, а ситуацию исправят!», — порадовалась Ланга.
Esmu saņēmusi zibenīgu atbildi no Izglītības daļas vadītājas Tijas Aleksandrovas, kurā viņa pateicas par informāciju, uzsver, ka saziņa krieviski ar skolēniem ir nepieņemama un šodien pamatskolas direktore sniegs skaidrojumu, kā arī situācija tikšot koriģēta! https://t.co/kzNJ90gHAN
— Liāna Langa (@liana_langa) November 26, 2026
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