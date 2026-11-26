Понятно, что теперь у националистов больше свободы действий в их ключевой сфере, но одновременно и больше ответственности. Поэтому я верю, что вопрос дерусификации будут поддерживать в горячем состоянии, чтобы было о чём говорить и извлекать из этого политическую выгоду, чтобы национально ориентированный избиратель одновременно оставался в тонусе и видел, что кто-то вроде бы что-то делает.

И «дерусифицировать» тоже можно по-разному. Можно назвать программу дерусификацией и действительно обострять отношения с местными русскими, заставляя их становиться латышами и вынуждая общаться между собой не на своём языке. А можно создать условия, при которых молодому латышу действительно не обязательно будет знать русский язык лишь для того, чтобы выполнять в Латвии обычную повседневную работу.

Ведь в Латвии действительно каждому должно быть гарантировано право получать информацию и услуги на латышском языке — как от русского сантехника, так и от индийского курьера. Пусть это хоть дерусификацией называется, в угоду националистам, но для меня самое важное — чтобы в Латвии сами латыши больше говорили по-латышски, чтобы местные жители других национальностей могли больше сказать и понять на латышском языке, а не чтобы русские меньше говорили между собой по-русски.