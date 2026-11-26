Свою позицию по данному вопросу он написал в социальной сети Facebook:
«Я не считаю, что для премьер-министра это самый важный вопрос, иначе он был бы особо выделен, как эффективное государственное управление, сбалансированный бюджет, экономический рост или безопасность. Да, конечно, вопрос местных русских тоже можно увязать с безопасностью, однако, на мой взгляд, не только премьер, но и националисты понимают, что наибольшую угрозу безопасности может представлять именно обострение этого вопроса.
На мой взгляд, это было своего рода данью, которую Андрис Кулбергс заплатил, выбрав Национальное объединение в качестве единственного партнёра по коалиции. Ведь в других важных для государства вопросах в рамках такого партнёрства определённо удастся сделать больше. И в коалиции действительно не было места «Новому Единству», поскольку «Объединённый список» победил на выборах не благодаря своим предложениям — это было протестное голосование против прежней стагнации, корыстолюбия и номенклатуры, ассоциировавшихся с «Новым Единством».
Понятно, что теперь у националистов больше свободы действий в их ключевой сфере, но одновременно и больше ответственности. Поэтому я верю, что вопрос дерусификации будут поддерживать в горячем состоянии, чтобы было о чём говорить и извлекать из этого политическую выгоду, чтобы национально ориентированный избиратель одновременно оставался в тонусе и видел, что кто-то вроде бы что-то делает.
И «дерусифицировать» тоже можно по-разному. Можно назвать программу дерусификацией и действительно обострять отношения с местными русскими, заставляя их становиться латышами и вынуждая общаться между собой не на своём языке. А можно создать условия, при которых молодому латышу действительно не обязательно будет знать русский язык лишь для того, чтобы выполнять в Латвии обычную повседневную работу.
Ведь в Латвии действительно каждому должно быть гарантировано право получать информацию и услуги на латышском языке — как от русского сантехника, так и от индийского курьера. Пусть это хоть дерусификацией называется, в угоду националистам, но для меня самое важное — чтобы в Латвии сами латыши больше говорили по-латышски, чтобы местные жители других национальностей могли больше сказать и понять на латышском языке, а не чтобы русские меньше говорили между собой по-русски.
Но я верю, что многим более широкого использования латышского языка всё равно было бы недостаточно. Они хотели бы, чтобы на улицах звучал исключительно латышский язык, и им всё равно, будут ли русские говорить по-русски или молчать, а ещё лучше — если они вообще исчезнут…
И речь здесь не о том, чтобы угодить каким-то русским, России или Кремлю. Меня тоже выводит из себя местный русский хам, который высокомерно или вызывающе вынуждает меня говорить с ним по-русски, а сам, уже долгое время проживая в Латвии, даже не пытается выучить латышский язык. Нет, я не обязан говорить с ними по-русски, независимо от того, хочу ли я что-то у него купить или ему продать.
Но одновременно я считаю провокаторами и настоящими прислужниками Кремля каждого, кто призывает запретить латвийским русским общаться между собой на русском языке или призывает превратить Даугавпилс в латышский город.
С точки зрения теории принудительного обучения латышскому языку запрет русскоязычных СМИ, театров или мероприятий, возможно, и может быть эффективным. К тому же в этом направлении маршируют уже так долго, что вряд ли у кого-то хватит смелости признать, что на этом пути нет ни конечной цели, ни ожидаемого результата.
Мне больше нравится пример Эстонии, где к местным русским обращаются на русском языке, чтобы они эмоционально ощущали свою принадлежность к Эстонии, а не оставались под информационным влиянием России. Мне нравится пример Литвы, где в общедоступной сети FM-радиовещания на одной из частот можно слушать «Свободную Европу» на русском языке.
В нынешних условиях пропаганды и войны, на мой взгляд, самое важное — это содержание и посыл. Важно, чтобы местному русскому было интересно узнать, что и как думает латвийский, а не российский политик или комментатор.
И язык, конечно, нужно преподавать, необходимо способствовать его использованию, но не в ущерб эффективности стратегической коммуникации.
Подводя итог, я по-прежнему не могу сказать ничего лучше своей давней фразы: «Лучше было бы побудить русских полюбить Латвию по-русски, чем ненавидеть её по-латышски».»
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