Учитывая, что конкурс на предоставление услуг платного эфирного телевидения завершился безрезультатно, 6 ноября правительство поддержало подготовленные Министерством сообщения поправки к закону.
В Министерстве сообщения поясняют, что эфирное телевещание в Латвии обеспечивает ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC), который осуществляет распространение сигналов как бесплатного, так и платного телевидения с помощью наземных передатчиков. Система работает на базе единой инфраструктуры, а её расходы регулируются в установленном государством порядке.
Бесплатное телевещание включает один мультиплекс с несколькими общественными и коммерческими телеканалами и обеспечивает практически полный охват территории Латвии. В свою очередь, платное телевещание в настоящее время обеспечивается в сотрудничестве с телекоммуникационной и технологической компанией Tet, включает несколько мультиплексов и охватывает большую часть территории страны. Договор LVRTC с Tet заключён до 31 декабря этого года.
Министерство сообщения отмечает, что в конкурсах в 2013 и 2020 годах участвовало лишь одно предприятие, которое и получило право обеспечивать платное телевещание. В связи с этим министерство пришло к выводу, что фактическая конкуренция на рынке данной услуги отсутствует.
Директор департамента связи Министерства сообщения Юрий Садовский отметил, что поправки позволят отказаться от административно громоздкой конкурсной процедуры и предоставят возможность оказывать услуги платного эфирного телевидения в условиях свободного рынка, одновременно сохраняя важную для общества инфраструктуру бесплатного телевещания.
Планируется, что в дальнейшем LVRTC будет обеспечивать распространение программ поставщиков услуг платного эфирного телевидения в условиях свободного рынка при наличии спроса на соответствующую коммерческую услугу, сохраняя обоснованную методику расчёта расходов и тарифов.
Соответственно, предусматривается, что право использования радиочастотного спектра будет получать ООО Elektroniskie sakari на срок, указанный в разрешении на вещание, выданном электронному СМИ Национальным советом по электронным средствам массовой информации (NEPLP).
Кроме того, поправки предусматривают, что электронное СМИ, предоставляющее услуги по распространению программ, будет напрямую платить LVRTC за оказанные услуги. Ранее плату с электронного СМИ взимал оператор электронных коммуникаций, выбранный по результатам конкурса.
Законопроект также предусматривает, что при наличии свободной дополнительной сети для распространения программ с помощью наземных передатчиков и свободных мест для телеканалов NEPLP в целях обеспечения доступности информации для общества сможет заполнять эти места программами общественных СМИ стран Европейского союза (ЕС) на официальных языках государств ЕС или Европейской экономической зоны. Критерии включения программ и заключения договоров будут определены Национальной стратегией развития отрасли электронных СМИ.
В статье закона, регулирующей предоставление услуг платного телевидения, уточняется, что такие услуги сможет оказывать электронное СМИ, пользующееся услугами LVRTC за плату, установленную в соответствии с методикой расчёта тарифов на цифровое эфирное телевещание, а не одно предприятие, выбранное по итогам конкурса.
Министерство сообщения поясняет, что на практике таких электронных СМИ может быть несколько, если это позволят технические возможности и будут соблюдены принципы эффективного управления радиочастотным спектром. Одновременно из закона исключаются положения, регулирующие порядок проведения конкурса.
Также уточняются положения закона, определяющие обязанности и ограничения для поставщиков услуг платного телевидения. Предусматривается, что электронное СМИ будет предоставлять такие услуги, заключив договор с LVRTC о распространении программ платного цифрового эфирного телевидения. При этом исключаются ссылки на конкурсную документацию.
Одновременно поставщики услуг платного телевидения будут обязаны соблюдать требования Национальной стратегии развития отрасли электронных СМИ.
Из закона также исключаются положения, касающиеся условий конкурса и контроля за их соблюдением. NEPLP будет следить за соответствием предоставляемых услуг платного телевидения требованиям закона и национальной стратегии, а не конкурсной документации.
Министерство сообщения поясняет, что будущая модель предоставления услуг платного эфирного телевидения в Латвии будет напоминать эстонскую, где компания Levira обеспечивает платное эфирное вещание для одного телевизионного оператора — Elisa. Вместе с тем в среднесрочной перспективе в Латвии не исключается и литовский сценарий, при котором услуги платного эфирного телевидения вообще отсутствуют.
Министерство подчёркивает, что изменения не затронут предоставление услуг бесплатного эфирного телевидения.
В настоящее время бесплатное телевещание охватывает около 99% территории Латвии и доступно практически всем домохозяйствам, имеющим оборудование для приёма телевизионного сигнала.
По имеющимся данным, бесплатным телевидением ежедневно пользуются около 130 000 жителей Латвии. В свою очередь, платное эфирное телевидение используют около 28 000 домохозяйств, ещё 30 000 домохозяйств пользуются услугами платного телевидения кабельных операторов. Таким образом, в общей сложности платное телевидение смотрят около 120 000 жителей.
Одновременно поправки к закону предусматривают возможность в будущем расширить предложение бесплатного телевидения. При наличии свободных ресурсов для вещания NEPLP сможет обеспечить распространение в Латвии программ общественных СМИ стран ЕС, расширив таким образом ассортимент доступного обществу контента, поясняет Министерство сообщения.
Поправки также предусматривают подготовку отрасли к долгосрочным технологическим изменениям. В ходе разработки плана развития отрасли электронных коммуникаций на 2028–2034 годы Министерство сообщения оценит меры по постепенному переходу после 2030 года от нынешней системы телевещания DVB-T к технологиям нового поколения 5G Broadcasting.
Законопроект планируется рассмотреть в срочном порядке, чтобы обеспечить его вступление в силу не позднее 30 ноября 2026 года.
Министерство сообщения поясняет, что NEPLP необходимо дополнительное время для организации конкурсов на обеспечение вещания бесплатных телеканалов с 1 января 2027 года. Кроме того, другим потенциальным поставщикам телевизионных услуг необходимо предоставить разумный срок для подготовки экономически выгодных предложений.
Оценив возможные варианты предоставления услуг платного телевидения, Министерство сообщения пришло к выводу, что для соблюдения разумного баланса между принципом правовой определённости в отношении предприятия и интересами, ради которых меняется регулирование, необходимо предусмотреть продолжение предоставления услуг действующим оператором до 31 декабря 2026 года на тех же условиях, которые действовали на момент его признания победителем конкурса.
В связи с этим необходимо установить переходные положения, согласно которым до 1 января 2027 года услуги эфирного телевидения будет предоставлять выбранное по итогам конкурса предприятие, а до 31 декабря 2026 года должен исполняться действующий договор с LVRTC о распространении программ платного телевидения посредством наземных сетей цифрового телевещания.
В настоящее время планируется, что поправки к Закону об электронных средствах массовой информации вступят в силу 1 января 2027 года.
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