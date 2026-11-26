В Министерстве сообщения поясняют, что эфирное телевещание в Латвии обеспечивает ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC), который осуществляет распространение сигналов как бесплатного, так и платного телевидения с помощью наземных передатчиков. Система работает на базе единой инфраструктуры, а её расходы регулируются в установленном государством порядке.

Бесплатное телевещание включает один мультиплекс с несколькими общественными и коммерческими телеканалами и обеспечивает практически полный охват территории Латвии. В свою очередь, платное телевещание в настоящее время обеспечивается в сотрудничестве с телекоммуникационной и технологической компанией Tet, включает несколько мультиплексов и охватывает большую часть территории страны. Договор LVRTC с Tet заключён до 31 декабря этого года.