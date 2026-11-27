Чтобы поездки на поезде были удобнее, депутат носит свои вещи в практичном рюкзаке, а не в дамской сумочке. Когда она шла по туннелю, ее догнал прохожий и сказал, что рюкзак открыт.

Проверив содержимое, Плауде обнаружила, что кошелек исчез. В нем было около 20 евро наличными, банковская карта и различные дисконтные карты.