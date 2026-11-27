Депутат вспоминает, что вместе с ней по лестнице спускались несколько молодых людей. Она обратила внимание на подозрительную тесноту и странные движения окружающих; ей очень хотелось поскорее выбраться из туннеля, и она решила, что впредь — в то время дня, когда после окончания рабочего дня в туннеле становится особенно многолюдно, — лучше задержаться на работе подольше, чем идти на вокзал.
Чтобы поездки на поезде были удобнее, депутат носит свои вещи в практичном рюкзаке, а не в дамской сумочке. Когда она шла по туннелю, ее догнал прохожий и сказал, что рюкзак открыт.
Проверив содержимое, Плауде обнаружила, что кошелек исчез. В нем было около 20 евро наличными, банковская карта и различные дисконтные карты.
Депутат сразу же вызвала полицию и связалась с банком, чтобы заблокировать карту. Пока она ждала полицию и общалась с однопартийцами и семьей, ей написала в Facebook женщина: она нашла кошелек и передала его в один из магазинов сети *Narvesen* на вокзале. Придя туда, Плауде обнаружила, что пропали только наличные, а все остальное — включая банковскую карту и дисконтные карты — осталось на месте.
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