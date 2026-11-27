День будет преимущественно солнечным, на востоке страны — облачным. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, преимущественно северный.
После захода солнца температура воздуха местами понизится до -7 градусов.
В Риге ожидается сухая и солнечная погода, со слабым ветром. Температура воздуха днем будет около нуля, а вечером понизится до минусовой.
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