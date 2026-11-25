Местами дороги будут скользкими. Ветер слабый, северный.
Ночью температура воздуха опустится до 0–5 градусов, в некоторых местах на побережье она не опустится ниже +2 градусов. Максимальная температура днем составит 0–+5 градусов.
В Риге в ближайшие 24 часа временами ожидаются небольшие осадки, будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит от 0 до +3 градусов, в начале ночи и вечером в четверг температура опустится ниже нуля.
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