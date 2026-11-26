Ночью воздух охладится до −4…−9 градусов, лишь местами на побережье температура не опустится ниже нуля. Днём воздух прогреется до −3…+3 градусов.
Будет дуть слабый ветер, преимущественно северный. На автодорогах местами ожидается гололёд. Ночью кое-где образуется туман и иней. День будет преимущественно солнечным, более облачно — на востоке страны.
В Риге в пятницу ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха утром −3 градуса, в пригородах — до −7 градусов; максимальная температура днём — около нуля.
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