Будет дуть слабый ветер, преимущественно северный. На автодорогах местами ожидается гололёд. Ночью кое-где образуется туман и иней. День будет преимущественно солнечным, более облачно — на востоке страны.

В Риге в пятницу ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха утром −3 градуса, в пригородах — до −7 градусов; максимальная температура днём — около нуля.