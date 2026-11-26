Укололся — и пошёл: можно ли вернуть свободу движения без операции?

Почему переговоры о бюджете Европы закончились к завтраку?

Черная пятница уже завтра! Keysoff предлагает Office 2024 Pro Plus от 19,05 € за ПК и Windows 11 Pro от 10,99 €!

Вместо подарков — путешествие! 7 направлений, где можно встретить 2027 год по-особенному

Laima: дом, где каждый год сбываются детские мечты