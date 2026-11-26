День будет преимущественно облачным, в Курземе — более солнечным. Местами пройдет небольшой дождь и снег. Будет дуть слабый северный ветер.
Максимальная температура воздуха составит 0..+5 градусов. Вечером в Видземе и Латгале ожидается мороз до — 6 градусов.
В Риге временами возможны небольшие осадки, будет дуть слабый до умеренного северный ветер, который сменится на северо-восточный. Максимальная температура воздуха составит +2..+4 градуса, вечером столбик термометра опустится ниже нуля.
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